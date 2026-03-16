Resultados de la Lotería de Cundinamarca del 16 de marzo de 2026

Cada lunes, los amantes de los juegos de azar y las loterías se conectan con la transmisión oficial de la Lotería de Cundinamarca, con el fin de conocer el resultado de un nuevo sorteo.

Las loterías en Colombia ofrecen la posibilidad de ganar premios millonarios en diferentes modalidades.

Estos son los resultados del sorteo más reciente de la Lotería de Cundinamarca, la cual juega todos los lunes en la noche. Foto: Lotería de Cundinamarca

Es importante tener en cuenta que estos juegos de azar a nivel nacional son regulados por Coljuegos y, para evitar ser víctima de estafas, es crucial adquirirlos a través de los puntos oficiales.

El día lunes 16 de marzo de 2026, se llevó a cabo un nuevo sorteo de la Lotería de Cundinamarca. El número ganador para el premio mayor de 6.000 millones de pesos fue el XXXX, de la serie XXX.

Resultados del último sorteo de la Lotería de Cundinamarca

Premio mayor de $ 6.000.000.000

Número XXXX de la serie XXX.

Números ganadores de los últimos 3 sorteos de la Lotería de Cundinamarca

Sorteo del 9 de marzo de 2026, número 5744 de la serie 238.

de la serie Sorteo del 2 de marzo de 2026, número 7346 de la serie 084.

de la serie Sorteo del 23 de febrero de 2026, número 8901 de la serie 121.

El próximo sorteo de la Lotería de Cundinamarca se jugará el día 24 de marzo de 2026 a las 10:30 de la noche. Este sorteo se transmite en vivo y los resultados se pueden consultar en la página web de la Lotería de Cundinamarca.

Resultados de la Lotería de Cundinamarca del 9 de marzo de 2026

El plan de premios de la Lotería de Cundinamarca es el siguiente