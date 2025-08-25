Resultados de la Lotería de Cundinamarca del lunes 25 de agosto de 2025

El día lunes 25 de agosto de 2025, se llevó a cabo el sorteo 4765 de la Lotería de Cundinamarca. El número ganador para el premio mayor de 6.000 millones de pesos fue el 6650, de la serie 130.

Resultados del sorteo 4765 de la Lotería de Cundinamarca

Premio mayor de $ 6.000.000.000

Número 6650 de la serie 130.

Números ganadores de los últimos 3 sorteos de la Lotería de Cundinamarca

Sorteo del 19 de agosto de 2025: número 4457 de la serie 023 .

número de la serie 023 Sorteo del 11 de agosto de 2025: número 7108 de la serie 167 .

número de la serie 167 Sorteo del 4 de agosto de 2025: número 5797 de la serie 116.

El próximo sorteo de la Lotería de Cundinamarca se jugará el día 01 de septiembre de 2025 a las 10:30 de la noche. Este sorteo se transmite en vivo y los resultados se pueden consultar en la página web de la Lotería de Cundinamarca.

El plan de premios de la Lotería de Cundinamarca es el siguiente

Premio mayor: $ 6.000.000.000

$ 6.000.000.000 Mega seco: $ 300.000.000

$ 300.000.000 Super Tunjo: $ 100.000.000

$ 100.000.000 5 secos: $ 20.000.000

$ 20.000.000 15 secos: $ 10.000.000