Resultados de la Lotería de Cundinamarca del lunes 25 de agosto de 2025

Conozca aquí los números ganadores del más reciente sorteo.

Redacción Loterías Revista Semana

26 de agosto de 2025, 3:34 a. m.
Estos son los resultados del sorteo más reciente de la Lotería de Cundinamarca, la cual juega todos los lunes en la noche.
El día lunes 25 de agosto de 2025, se llevó a cabo el sorteo 4765 de la Lotería de Cundinamarca. El número ganador para el premio mayor de 6.000 millones de pesos fue el 6650, de la serie 130.

Resultados del sorteo 4765 de la Lotería de Cundinamarca

Premio mayor de $ 6.000.000.000

  • Número 6650 de la serie 130.
Números ganadores de los últimos 3 sorteos de la Lotería de Cundinamarca

  • Sorteo del 19 de agosto de 2025: número 4457 de la serie 023.
  • Sorteo del 11 de agosto de 2025: número 7108 de la serie 167.
  • Sorteo del 4 de agosto de 2025: número 5797 de la serie 116.

El próximo sorteo de la Lotería de Cundinamarca se jugará el día 01 de septiembre de 2025 a las 10:30 de la noche. Este sorteo se transmite en vivo y los resultados se pueden consultar en la página web de la Lotería de Cundinamarca.

El plan de premios de la Lotería de Cundinamarca es el siguiente

  • Premio mayor: $ 6.000.000.000
  • Mega seco: $ 300.000.000
  • Super Tunjo: $ 100.000.000
  • 5 secos: $ 20.000.000
  • 15 secos: $ 10.000.000

Las loterías de hoy en Colombia ofrecen la posibilidad de ganar premios millonarios en diferentes modalidades. Estos juegos de azar son regulados en Colombia por Coljuegos. Si quiere probar suerte, juéguela comprando en puntos oficiales.

