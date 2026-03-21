Resultados de la Lotería de Santander del viernes 20 de marzo 2026: este es el número ganador

Este viernes, 20 de marzo de 2026, se jugó el sorteo 5059 de la Lotería de Santander, una de las más populares de Colombia que entrega millones de pesos en premios. Siempre tiene lugar el quinto día hábil de la semana y se juega sobre las 11:00 p.m.

Los jugadores de esta lotería participan adquiriendo un billete o fracción oficial en los puntos autorizados o vía web, el cual debe coincidir exactamente en número y serie para reclamar el premio mayor o los premios secos (consulte al respaldo de su billete la forma para reclamar el premio que haya ganado).

Este es otro de los juegos de azar que ofrece la posibilidad de ganar premios millonarios en diferentes modalidades. Cabe recordar que las loterías en el país son reguladas por Coljuegos. Si quiere probar suerte, juéguela comprando en puntos oficiales.

El próximo sorteo de la Lotería de Santander será el 27 de marzo de 2026 en vivo desde Bucaramanga e iniciará a las 11:00 p.m. y usted puede seguir la transmisión por medio de los canales oficiales de la entidad; en SEMANA también podrá consultarlo.

Lotería de Santander - 20 de marzo de 2026

Número ganador: 4683

Serie: 338

Plan de premios de la Lotería de Santander para el 2026

No solo es el número ganador. Estos son los premios secos que ofrece la Lotería de Santander:

Premio mayor : 6.500 millones de pesos

: 6.500 millones de pesos 1 seco: 700 millones de pesos

700 millones de pesos 2 secos : 500 millones de pesos

: 500 millones de pesos 3 secos : 300 millones de pesos

: 300 millones de pesos 4 secos : 200 millones de pesos

: 200 millones de pesos 7 secos : 100 millones de pesos

: 100 millones de pesos 7 secos : 50 millones de pesos

: 50 millones de pesos 10 secos : 20 millones de pesos

: 20 millones de pesos 15 secos : 10 millones de pesos

: 10 millones de pesos 20 secos: 5 millones de pesos

¿Qué hago si tengo el número ganador de la Lotería de Santander?

“Si tu billete es ganador, debes presentar el billete físico en un punto de venta autorizado o en la oficina de la lotería para reclamar el premio. Asegúrate de tener contigo un documento de identificación válido”, explica la Lotería de Santander en su web oficial.