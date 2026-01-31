Resultados de la Lotería de Santander del viernes 30 de enero: este es el número ganador

Este viernes, 30 de enero de 2026, se jugó el sorteo 5055 de la Lotería de Santander. Tuvo lugar a las 11:00 p.m. y dejó como ganador el número 5428 con la serie 126.

El próximo sorteo de la Lotería de Santander será el 6 de febrero de 2026. Iniciará a las 11:00 p.m. y usted puede seguir la transmisión por medio de los canales oficiales de la entidad; en SEMANA también podrá consultarlo.

A continuación, revise cómo se desarrolló el sorteo 5055 de la Lotería de Santander. Tenga en cuenta que, además del número ganador, hubo varios secos que dan oportunidades de ganar.

Transmisión de la Lotería de Santander - 30 de enero de 2026

Número ganador: 5428

Serie: 126

Últimos tres ganadores de la Lotería de Santander

Repase los ganadores de los últimos tres sorteos de la Lotería de Santander:

3772 - serie 155 : viernes, 23 de enero de 2026

- : viernes, 23 de enero de 2026 0493 - serie 218 : viernes, 16 de enero de 2026

- : viernes, 16 de enero de 2026 5358 - serie 128: viernes, 9 de enero de 2026

Plan de premios de la Lotería de Santander para el arranque de 2026

No solo es el número ganador. Estos son los premios secos que ofrece la Lotería de Santander:

Premio mayor : 6.500 millones de pesos

: 6.500 millones de pesos 1 seco: 700 millones de pesos

700 millones de pesos 2 secos : 500 millones de pesos

: 500 millones de pesos 3 secos : 300 millones de pesos

: 300 millones de pesos 4 secos : 200 millones de pesos

: 200 millones de pesos 7 secos : 100 millones de pesos

: 100 millones de pesos 7 secos : 50 millones de pesos

: 50 millones de pesos 10 secos : 20 millones de pesos

: 20 millones de pesos 15 secos : 10 millones de pesos

: 10 millones de pesos 20 secos: 5 millones de pesos

¿Qué hago si tengo el número ganador de la Lotería de Santander?

“Si tu billete es ganador, debes presentar el billete físico en un punto de venta autorizado o en la oficina de la lotería para reclamar el premio. Asegúrate de tener contigo un documento de identificación válido”, explica la Lotería de Santander en su web oficial.