Resultados de la Lotería Nacional de México: listado ganador del sorteo 4002 del martes 17 de febrero

El martes 17 de febrero dejó un nuevo millonario en el país tras celebrarse el sorteo 4002 de la Lotería Nacional. La edición no solo repartió premios importantes, sino que también estuvo marcada por un homenaje especial que dio un sentido social a la jornada.

Organizado por la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, el tradicional Sorteo Mayor volvió a captar la atención de miles de personas que siguieron en directo la revelación de los números favorecidos.

Lista de números premiados del sorteo 4002

El número que se llevó el premio mayor de 21 millones de pesos fue el:

34981

Otros premios relevantes de la noche fueron:

2 millones 550 mil pesos: 05857

05857 900 mil pesos: 05094

Además, se entregaron varios premios de 240 mil pesos a los siguientes números:

25297

55758

13650

47868

También hubo premios de 120 mil pesos para:

32648

59327

38561

24185

15834

En cuanto a los reintegros, los números favorecidos fueron 1, 4 y 7, lo que permitió a algunos participantes recuperar el costo de su billete.

Un sorteo con causa y millones en juego

La emisión 4002 del Sorteo Mayor estuvo dedicada al 56 aniversario de la Cruz Roja Mexicana, institución reconocida por su labor humanitaria y por impulsar cada año sus Colectas Nacionales. Con esta conmemoración, la jornada combinó la expectativa de los premios con un mensaje de apoyo a una de las organizaciones más emblemáticas del país.

La edición rindió homenaje a la Cruz Roja Mexicana en su 56 aniversario. Foto: Lotería Nacional

El premio principal alcanzó los 21 millones de pesos, cantidad dividida en tres series de siete millones cada una. Este formato permite que más de un billete con el mismo número resulte ganador del monto más alto, dependiendo de la serie adquirida.

La ceremonia, como es habitual, se realizó con supervisión oficial y fue transmitida en vivo a través del canal de YouTube de la Lotería Nacional, donde los participantes pudieron seguir paso a paso la extracción de las cifras.