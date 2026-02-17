Loterías

Resultados de la Lotería Nacional de México: listado ganador del sorteo 4002 del martes 17 de febrero

La edición celebrada el 17 de febrero reveló a los billetes premiados.

GoogleSiga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

Redacción Loterías
17 de febrero de 2026, 9:52 p. m.
La noche del martes dejó nuevos números afortunados en todo el país.
La noche del martes dejó nuevos números afortunados en todo el país. Foto: Getty Images / Lotería Nacional

El martes 17 de febrero dejó un nuevo millonario en el país tras celebrarse el sorteo 4002 de la Lotería Nacional. La edición no solo repartió premios importantes, sino que también estuvo marcada por un homenaje especial que dio un sentido social a la jornada.

Organizado por la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, el tradicional Sorteo Mayor volvió a captar la atención de miles de personas que siguieron en directo la revelación de los números favorecidos.

Lista de números premiados del sorteo 4002

El número que se llevó el premio mayor de 21 millones de pesos fue el:

  • 34981

Otros premios relevantes de la noche fueron:

Loterías

Miloto: números ganadores del sorteo del 17 de febrero de 2026

Loterías

Lotería Super Astro Sol el martes 17 de febrero: los números millonarios ya se revelaron

Loterías

Sorteo del 17 de febrero: resultados ganadores de El Sinuano Día y Noche

Loterías

Resultado lotería Chontico Día y Noche de este martes 17 de febrero de 2026: estos fueron los números afortunados

Loterías

El Dorado, El Paisita y La Caribeña: así terminaron los sorteos del 17 de febrero de 2026

Loterías

¿Tocó la buena racha? Consulte aquí los sorteos de La Antioqueñita Día y Tarde de este martes 17 de febrero

Loterías

Sube el millonario premio del Baloto: resultado del sorteo del lunes 16 de febrero de 2026

Loterías

Miloto: resultados del sorteo del lunes 16 de febrero de 2026

Loterías

Este lunes jugó la lotería Super Astro Sol: números ganadores del 16 de febrero

Loterías

El Sinuano Día y Noche: números ganadores del sorteo de hoy lunes, 16 de febrero, ¿resultó afortunado?

  • 2 millones 550 mil pesos: 05857
  • 900 mil pesos: 05094

Además, se entregaron varios premios de 240 mil pesos a los siguientes números:

  • 25297
  • 55758
  • 13650
  • 47868

También hubo premios de 120 mil pesos para:

  • 32648
  • 59327
  • 38561
  • 24185
  • 15834

En cuanto a los reintegros, los números favorecidos fueron 1, 4 y 7, lo que permitió a algunos participantes recuperar el costo de su billete.

YouTube video 3medwLooizY thumbnail

Un sorteo con causa y millones en juego

La emisión 4002 del Sorteo Mayor estuvo dedicada al 56 aniversario de la Cruz Roja Mexicana, institución reconocida por su labor humanitaria y por impulsar cada año sus Colectas Nacionales. Con esta conmemoración, la jornada combinó la expectativa de los premios con un mensaje de apoyo a una de las organizaciones más emblemáticas del país.

La jornada destacó el trabajo solidario que impulsa cada año la institución.
La edición rindió homenaje a la Cruz Roja Mexicana en su 56 aniversario. Foto: Lotería Nacional

El premio principal alcanzó los 21 millones de pesos, cantidad dividida en tres series de siete millones cada una. Este formato permite que más de un billete con el mismo número resulte ganador del monto más alto, dependiendo de la serie adquirida.

La ceremonia, como es habitual, se realizó con supervisión oficial y fue transmitida en vivo a través del canal de YouTube de la Lotería Nacional, donde los participantes pudieron seguir paso a paso la extracción de las cifras.

Más de Loterías

Sorteo 19 de septiembre de 2025.

Miloto: números ganadores del sorteo del 17 de febrero de 2026

Súper Astro Sol, juego de azar que se realiza en Colombia y tuvo nuevos ganadores este 14 de octubre

Lotería Super Astro Sol el martes 17 de febrero: los números millonarios ya se revelaron

Sinuano Día y Noche

Sorteo del 17 de febrero: resultados ganadores de El Sinuano Día y Noche

Los resultados de Chontico Día y Noche

Resultado lotería Chontico Día y Noche de este martes 17 de febrero de 2026: estos fueron los números afortunados

Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 30 de diciembre.

El Dorado, El Paisita y La Caribeña: así terminaron los sorteos del 17 de febrero de 2026

Resultados La Antioqueñita

¿Tocó la buena racha? Consulte aquí los sorteos de La Antioqueñita Día y Tarde de este martes 17 de febrero

El Baloto de este miércoles volvió a despertar la emoción de quienes confían en el azar.

Sube el millonario premio del Baloto: resultado del sorteo del lunes 16 de febrero de 2026

x

Números ganadores de Powerball del lunes 16 de febrero de 2026

Este es el resultado del más reciente sorteo.

Resultados de la Lotería de Cundinamarca del 16 de febrero de 2026

Noticias Destacadas