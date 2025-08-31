Resultados de la lotería Super Astro Luna del sábado 30 de agosto

Super Astro Luna es una reconocida lotería en territorio colombiano; es jugada por muchas personas y por eso los resultados son tan importantes en el día a día.

“Es un juego de suerte y azar catalogado como novedoso, en el que en jugador podrá realizar apuestas desde $500 hasta $10.000. La apuesta consiste en escoger un número de cuatro cifras y uno o todos los signos zodiacales. Para ganar, deben coincidir en estricto orden de izquierda a derecha con el resultado obtenido en el sorteo jugado”, se indica en el sitio web de la lotería sobre cómo se juega.

Si bien en esta nota se darán a conocer los resultados del Super Astro Luna, también se puede jugar el Super Astro Sol con la misma forma de juego reseñada. El sábado 30 de agosto, combinando los juegos, hubo 10.478 ganadores.

Resultados del último sorteo de la lotería Super Astro Luna

Premio mayor de 42.000 veces lo apostado.

Número 6567, con el signo Piscis.

Números ganadores de los últimos sorteos del Super Astro Luna