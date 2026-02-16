Lotería

Resultados de La Tinka del 15 de febrero: estos son los números ganadores

La lotería juega en la noche del domingo y el miércoles.

GoogleSiga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

Redacción Semana
16 de febrero de 2026, 5:58 p. m.
Resultados de Lotería La Tinka
Resultados de Lotería La Tinka Foto: Getty / Página Web La Tinka

La lotería es un juego popular que en varios países del mundo tiene mucha acogida. Es por ello que cada vez se conocen nuevos sorteos y tipos de juegos que prometen entregar cifras millonarias.

La Tinka es uno de esos juegos, que se sortea en Perú y que ofrece varias modalidades para cumplir el sueño de ser millonario. El pasado domingo 15 de febrero se sorteó y estos fueron los ganadores.

El sorteo fue realizado hacia las 10:30 de la noche y prometía un acumulado de S/6′005,745. También se llevó a cabo el juego Boliyapa.

Resultados

  • Números de la jugada ganadora: 22 - 05 - 40 - 24 - 41 - 09
  • Boliyapa: 04
  • Sí o Sí: 36

Pese al sorteo, no hubo ganador, pues ningún comprador le atinó a la combinación de los números.

Loterías

Este lunes jugó la lotería Super Astro Sol: números ganadores del 16 de febrero

Loterías

El Sinuano Día y Noche: números ganadores del sorteo de hoy lunes, 16 de febrero, ¿resultó afortunado?

Loterías

¿Es uno de los ganadores? Resultados de la Lotería Chontico Día y Noche de este lunes, 16 de febrero de 2026

Loterías

Estos son los resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña de este lunes, 16 de febrero de 2026

Loterías

Lotería La Antioqueñita Día y Tarde: revise aquí los resultados de este lunes 16 de febrero

Loterías

Super Astro Luna: resultados oficiales para el sorteo de este domingo 15 de febrero

Loterías

¿Le sonrió la suerte? Conozca los resultados del sorteo del 15 de febrero de El Sinuano Día y Noche

Loterías

Resultados de La Tinka del 8 de febrero: estos son los números ganadores

Loterías

Resultados de La Tinka del 4 de febrero: estos son los números ganadores

Loterías

Resultados de La Tinka del 1 de febrero: estos son los números ganadores

Tenga en cuenta que, si usted gana el sorteo, tiene 30 días para reclamarlo si el premio es superior a los 5.000 soles y menor al millón. Si el premio es mayor al millón, tiene 90 días para reclamarlo.

La Tinka: sorteo de este 3 de septiembre.
La lotería juega en la noche del domingo y el miércoles. Foto: Captura: La Tinka

Por el contrario, si lo que usted ganó es menor a los 5.000 soles, tiene 180 días para reclamar el premio. Los días se cuentan luego del día siguiente del sorteo ganador.

Si quiere aventurarse en este juego, debe saber que para jugarlo tiene que ingresar al portal oficial de la lotería, elegir la jugada y escoger los números, que para el sorteo grande van del 1 al 48.

Puede escoger los números usted o elegir la opción ‘al azar’, con la que el sistema los elegirá de forma aleatoria.

Luego de ello, deberá hacer clic en el botón con la leyenda ‘finaliza tu compra’ para confirmarla y listo. Recuerde que, si no atina los 6 números, puede obtener recompensas para quienes solo aciertan con dos o más números del sorteo.

Quienes consiguieron de 3 a 5 aciertos, pueden ganar de 5 a 50.000 soles

Más de Loterías

Resultados del Super Astro Sol

Este lunes jugó la lotería Super Astro Sol: números ganadores del 16 de febrero

Sinuano Día y Noche

El Sinuano Día y Noche: números ganadores del sorteo de hoy lunes, 16 de febrero, ¿resultó afortunado?

Resultados del Chontico Día y Noche

¿Es uno de los ganadores? Resultados de la Lotería Chontico Día y Noche de este lunes, 16 de febrero de 2026

La Caribeña, El Paisita y El Dorado de este 16 de febrero.

Estos son los resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña de este lunes, 16 de febrero de 2026

La Antioqueñita Día y Tard

Lotería La Antioqueñita Día y Tarde: revise aquí los resultados de este lunes 16 de febrero

Super Astro Luna jugó hoy, 15 de febrero de 2026

Super Astro Luna: resultados oficiales para el sorteo de este domingo 15 de febrero

La Lotería El Sinuano Día y Noche se juega todos los días.

¿Le sonrió la suerte? Conozca los resultados del sorteo del 15 de febrero de El Sinuano Día y Noche

La Caribeña, El Paisita y Chance El Dorado de este 24 de diciembre.

Resultados y números ganadores de El Paisita, El Dorado y La Caribeña del domingo 15 de febrero de 2026

Los resultados de Chontico Día y Noche

Lotería Chontico Día y Noche: resultados del sorteo de este domingo 15 de febrero de 2026

Noticias Destacadas