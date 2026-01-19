Loterías

Resultados de La Tinka del 18 de enero: estos son los números ganadores

La lotería juega en la noche del domingo y el miércoles.

GoogleSiga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

Redacción Semana
19 de enero de 2026, 7:17 p. m.
Resultados de Lotería La Tinka
Resultados de Lotería La Tinka Foto: Getty / Página Web La Tinka

La lotería es un juego popular y que en varios países del mundo tiene mucha acogida. Es por ello que cada vez se conocen nuevos sorteos y tipos de juegos que prometen entregar cifras millonarias.

La Tinka es uno de esos juegos, que se sortea en Perú y que ofrece varias modalidades para cumplir el sueño de ser millonario. El pasado domingo 18 de enero se sorteó y estos fueron los ganadores.

El sorteo fue realizado hacia las 10:30 de la noche y prometía un acumulado de S/18′506,285. También se llevaron a cabo los juegos Sí o Sí y Boliyapa.

Resultados

  • Números de la jugada ganadora: 1 - 28 - 31 - 37 - 11 - 9
  • Sí o Sí: 50
  • Boliyapa: 26

Pese al sorteo, no hubo ganador, pues ningún comprador le atinó a la combinación de los números.

Loterías

Lotería Super Atro Sol del lunes 19 de enero: consulte si volvió millonario con el último sorteo

Loterías

¿Le sonrió la suerte? Sorteo del 19 de enero: resultados ganadores de El Sinuano Día y Noche

Loterías

Resultados lotería Chontico Día y Noche de este lunes 19 de enero de 2026

Loterías

Ganadores de la lotería 19 de enero: El Dorado, El Paisita y La Caribeña revelan sus números

Loterías

Resultados de la Antioqueñita Día y Tarde de este 19 de enero de 2026: conozca las combinaciones ganadoras

Loterías

Super Astro Luna: este es el número ganador del sorteo de este domingo, 18 de enero

Loterías

Lotería El Sinuano Día y Noche: conozca los números ganadores del nuevo sorteo de hoy domingo, 18 de enero

Loterías

Estos fueron los números ganadores de La Antioqueñita Día y Tarde de este domingo, 18 de enero de 2026

Loterías

¿Cayó el premio mayor? Resultados de la Lotería del Cauca del 17 de enero de 2026

Loterías

¿Será el nuevo millonario de hoy? Resultado del sorteo de La Antioqueñita Día y Tarde de este sábado 17 de enero

Tenga en cuenta que si usted gana el sorteo, tiene 30 días para reclamarlo si el premio es superior a los 5.000 soles y menor al millón. Si el premio es mayor al millón, tiene 90 días para reclamarlo.

Por el contrario, si lo que usted ganó es menor a los 5.000 soles, tiene 180 días para reclamar el premio. Los días se cuentan luego del día siguiente del sorteo ganador.

La Tinka: sorteo de este 3 de septiembre.
La lotería juega en la noche del domingo y el miércoles. Foto: Captura: La Tinka

Si quiere aventurarse en este juego, debe saber que para jugarlo tiene que ingresar al portal oficial de la lotería, elegir la jugada y escoger los números, que para el sorteo grande van del 1 al 48.

Puede escoger los números usted o elegir la opción ‘al azar’, con la que el sistema los elegirá de forma aleatoria.

Luego de ello, deberá hacer clic en el botón con la leyenda ‘finaliza tu compra’ para confirmarla y listo. Recuerde que, si no atina los 6 números, puede obtener recompensas para quienes solo aciertan con dos o más números del sorteo.

Quienes consiguieron de 3 a 5 aciertos, pueden ganar de 5 a 50.000 soles.

Más de Loterías

Los resultados del número y signo ganador están acá

Lotería Super Atro Sol del lunes 19 de enero: consulte si volvió millonario con el último sorteo

Sinuano Día y Noche

¿Le sonrió la suerte? Sorteo del 19 de enero: resultados ganadores de El Sinuano Día y Noche

Resultados de Lotería La Tinka

Resultados de La Tinka del 18 de enero: estos son los números ganadores

Resultado de la lotería Chontico del viernes 12 de septiembre de 2025.

Resultados lotería Chontico Día y Noche de este lunes 19 de enero de 2026

La Caribeña, El Paisita y Chance El Dorado del 19 de enero.

Ganadores de la lotería 19 de enero: El Dorado, El Paisita y La Caribeña revelan sus números

Antioqueñita Día y Tarde

Resultados de la Antioqueñita Día y Tarde de este 19 de enero de 2026: conozca las combinaciones ganadoras

Una nueva secuencia numérica junto a un signo zodiacal fue seleccionada en el Super Astro Luna del sábado, correspondiente al premio más alto de la jornada.

Super Astro Luna: este es el número ganador del sorteo de este domingo, 18 de enero

Resultados Sinuano Día y Noche

Lotería El Sinuano Día y Noche: conozca los números ganadores del nuevo sorteo de hoy domingo, 18 de enero

Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 30 de diciembre.

Ya jugaron las loterías más importantes del domingo 18 de enero: Consulte si ganó El Paisita Día, La Caribeña y El Dorado

Chontico Día y Noche, este sábado 20 de septiembre.

Domingo de suerte: resultados oficiales de la Lotería Chontico, 18 de enero

Noticias Destacadas