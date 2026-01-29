Loterías

Resultados de La Tinka del 28 de enero: estos son los números ganadores

La lotería juega en la noche del domingo y el miércoles.

GoogleSiga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

Redacción Semana
29 de enero de 2026, 9:14 p. m.
Resultados de Lotería La Tinka.
Resultados de Lotería La Tinka. Foto: Getty / Página Web La Tinka

La lotería es un juego popular que en varios países del mundo tiene mucha acogida. Es por ello que cada vez se conocen nuevos sorteos y tipos de juegos que prometen entregar cifras millonarias.

La Tinka es uno de esos juegos, que se sortea en Perú y que ofrece varias modalidades para cumplir el sueño de ser millonario. El pasado miércoles 28 de enero se sorteó y estos fueron los ganadores.

El sorteo fue realizado hacia las 10:30 de la noche y prometía un acumulado de S/4′000,000. También se llevó a cabo el juego Boliyapa.

Resultados

  • Números de la jugada ganadora: 29 - 34 - 19 - 33 - 38 - 3
  • Boliyapa: 40
  • Sí o Sí: 25

Pese al sorteo, no hubo ganador, pues ningún comprador le atinó a la combinación de los números.

Tenga en cuenta que, si usted gana el sorteo, tiene 30 días para reclamarlo si el premio es superior a los 5.000 soles y menor al millón. Si el premio es mayor al millón, tiene 90 días para reclamarlo.

Por el contrario, si lo que usted ganó es menor a los 5.000 soles, tiene 180 días para reclamar el premio. Los días se cuentan luego del día siguiente del sorteo ganador.

La Tinka: sorteo de este 3 de septiembre.
La lotería juega en la noche del domingo y el miércoles. Foto: Captura: La Tinka

Si quiere aventurarse en este juego, debe saber que para jugarlo tiene que ingresar al portal oficial de la lotería, elegir la jugada y escoger los números, que para el sorteo grande van del 1 al 48.

Puede escoger los números usted o elegir la opción ‘al azar’, con la que el sistema los elegirá de forma aleatoria.

Luego de ello, deberá hacer clic en el botón con la leyenda ‘finaliza tu compra’ para confirmarla y listo. Recuerde que, si no atina los 6 números, puede obtener recompensas para quienes solo aciertan con dos o más números del sorteo.

Quienes consiguieron de 3 a 5 aciertos, pueden ganar de 5 a 50.000 soles.

