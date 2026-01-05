Loterías

Resultados de La Tinka del 4 de enero: estos son los números ganadores

La lotería juega en la noche del domingo y el miércoles.

5 de enero de 2026, 10:36 p. m.
Resultados de Lotería La Tinka
Resultados de Lotería La Tinka Foto: Getty / Página Web La Tinka

La lotería es un juego popular y que en varios países del mundo tiene mucha acogida. Es por ello que cada vez se conocen nuevos sorteos y tipos de juegos que prometen entregar cifras millonarias.

La Tinka es uno de esos juegos, que se sortea en Perú y que ofrece varias modalidades para cumplir el sueño de ser millonario. El pasado domingo 4 de enero se sorteó y estos fueron los ganadores.

El sorteo fue realizado hacia las 10:30 de la noche y prometía un acumulado de S/16′504,351. También se llevaron a cabo los juegos Sí o Sí y Boliyapa.

Resultados:

  • Números de la jugada ganadora:23 - 49 - 26 -48 - 39 - 21
  • Sí o Sí: 30
  • Boliyapa: 1

Pese al sorteo, no hubo ganador, pues ningún comprador le atinó a la combinación de los números.

Tenga en cuenta que si usted gana el sorteo, tiene 30 días para reclamarlo si el premio es superior a los 5.000 soles y menor al millón. Si el premio es mayor al millón, tiene 90 días para reclamarlo.

Por el contrario, si lo que usted ganó es menor a los 5.000 soles, tiene 180 días para reclamar el premio. Los días se cuentan luego del día siguiente del sorteo ganador.

La Tinka: sorteo de este 3 de septiembre.
La Tinka. Foto: Captura: La Tinka

Si quiere aventurarse en este juego, debe saber que para jugarlo tiene que ingresar al portal oficial de la lotería, elegir la jugada y escoger los números, que para el sorteo grande van del 1 al 48.

Puede escoger los números usted o elegir la opción ‘al azar’, con la que el sistema los elegirá de forma aleatoria.

Luego de ello, deberá hacer clic en el botón con la leyenda ‘finaliza tu compra’, para confirmarla y listo. Recuerde que si no atina los 6 números, puede obtener recompensas para quienes solo aciertan con dos o más números del sorteo.

Quienes consiguieron de 3 a 5 aciertos, pueden ganar de 5 a 50.000 soles.

Noticias Destacadas