Loterías

Resultados de La Tinka del 8 de febrero: estos son los números ganadores

La lotería juega en la noche del domingo y el miércoles.

GoogleSiga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

Redacción Semana
9 de febrero de 2026, 3:18 p. m.
Resultados de Lotería La Tinka
Resultados de Lotería La Tinka Foto: Getty / Página Web La Tinka

La lotería es un juego popular que en varios países del mundo tiene mucha acogida. Es por ello que cada vez se conocen nuevos sorteos y tipos de juegos que prometen entregar cifras millonarias.

La Tinka es uno de esos juegos, que se sortea en Perú y que ofrece varias modalidades para cumplir el sueño de ser millonario. El pasado domingo 8 de febrero se sorteó y estos fueron los ganadores.

El sorteo fue realizado hacia las 10:30 de la noche y prometía un acumulado de S/4′720,623. También se llevó a cabo el juego Boliyapa.

Resultados

  • Números de la jugada ganadora: 15 - 24 - 28 - 23 - 05 - 41
  • Boliyapa: 50
  • Sí o Sí: 27

Pese al sorteo, no hubo ganador, pues ningún comprador le atinó a la combinación de los números.

Loterías

Lotería Super Astro Sol del lunes 9 de febrero: se jugó el último sorteo del millonario premio

Loterías

¿Día de suerte? Resultados de la lotería Chontico Día y Noche este lunes, 9 de febrero de 2026

Loterías

Así quedaron los resultados de El Sinuano Día y Noche de este lunes, 9 de febrero de 2026

Loterías

Resultados de los sorteos: El Dorado, El Paisita y La Caribeña ya tienen nuevos ganadores al 9 de febrero

Loterías

¿La suerte estuvo de su lado? Consulte los resultados de La Antioqueñita Día y Tarde de este lunes, 9 de febrero

Loterías

Super Astro Luna: resultados ganadores del domingo 8 de febrero de 2026

Loterías

¿Jugó El Sinuano? Conozca los resultados del sorteo Día y Noche de este domingo, 8 de febrero

Loterías

Resultados de La Tinka del 4 de febrero: estos son los números ganadores

Loterías

Resultados de La Tinka del 1 de febrero: estos son los números ganadores

Loterías

Resultados de La Tinka del 28 de enero: estos son los números ganadores

Tenga en cuenta que, si usted gana el sorteo, tiene 30 días para reclamarlo si el premio es superior a los 5.000 soles y menor al millón. Si el premio es mayor al millón, tiene 90 días para reclamarlo.

Por el contrario, si lo que usted ganó es menor a los 5.000 soles, tiene 180 días para reclamar el premio. Los días se cuentan luego del día siguiente del sorteo ganador.

Si quiere aventurarse en este juego, debe saber que para jugarlo tiene que ingresar al portal oficial de la lotería, elegir la jugada y escoger los números, que para el sorteo grande van del 1 al 48.

La Tinka: sorteo de este 3 de septiembre.
La lotería juega en la noche del domingo y el miércoles. Foto: Captura: La Tinka

Puede escoger los números usted o elegir la opción ‘al azar’, con la que el sistema los elegirá de forma aleatoria.

Luego de ello, deberá hacer clic en el botón con la leyenda ‘finaliza tu compra’ para confirmarla y listo. Recuerde que, si no atina los 6 números, puede obtener recompensas para quienes solo aciertan con dos o más números del sorteo.

Quienes consiguieron de 3 a 5 aciertos, pueden ganar de 5 a 50.000 soles

Más de Loterías

Lotería Astro Sol.

Lotería Super Astro Sol del lunes 9 de febrero: se jugó el último sorteo del millonario premio

Resultados de la lotería Chontico

¿Día de suerte? Resultados de la lotería Chontico Día y Noche este lunes, 9 de febrero de 2026

Resultados de Lotería La Tinka

Resultados de La Tinka del 8 de febrero: estos son los números ganadores

Los resultados del Sinuano de este sábado definieron a los ganadores en sus jornadas de Día y Noche.

Así quedaron los resultados de El Sinuano Día y Noche de este lunes, 9 de febrero de 2026

Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 26 de enero.

Resultados de los sorteos: El Dorado, El Paisita y La Caribeña ya tienen nuevos ganadores al 9 de febrero

Este es el sorteo más reciente de esta importante lotería que se juega en Antioquia.

¿La suerte estuvo de su lado? Consulte los resultados de La Antioqueñita Día y Tarde de este lunes, 9 de febrero

Montaje / Persona celebra por ganar la lotería / Logo Super Astro Luna

Super Astro Luna: resultados ganadores del domingo 8 de febrero de 2026

El Sinuano se jugó este lunes festivo, 13 de octubre

¿Jugó El Sinuano? Conozca los resultados del sorteo Día y Noche de este domingo, 8 de febrero

Resultados de El Dorado, Paisita y Caribeña del 9 de diciembre.

Números ganadores de los sorteos El Paisita, La Caribeña y El Dorado de este domingo, 8 de febrero: cifras cargadas de suerte

Chontico Día y Noche

Combinación ganadora del Chontico Día y Noche: conozca los números que salieron en el sorteo de este domingo, 8 de febrero

Noticias Destacadas