La lotería se ha convertido en una costumbre frecuente para muchos ciudadanos, quienes encuentran en los juegos de azar una alternativa sencilla para aspirar a un ingreso adicional. En el caso de Colombia, el abanico de opciones es bastante amplio, pues existen chances y sorteos disponibles casi todos los días, entre los que se destaca La Caribeña.

Este miércoles, 3 de septiembre de 2025, se celebró un nuevo sorteo de la Lotería La Caribeña en su versión Día, correspondiente al número 7163. Durante la jornada, un afortunado participante se llevó el premio mayor, que ascendió a 1.500 millones de pesos, consolidándose como uno de los atractivos más llamativos de la fecha.

La primera tanda de la jornada tuvo lugar a las 2:30 p. m., momento en el que se revelaron los números favorecidos. En esta ocasión resaltó la modalidad conocida como ‘La Quinta’, reconocida por ofrecer mayores probabilidades de éxito.

Resultados del sorteo 7163 de La Caribeña Día

Número ganador: 8392.

Quinta balota: 3.

No obstante, el día no concluye ahí, ya que a las 10:30 p. m. se realiza un segundo sorteo con la misma dinámica, duplicando las posibilidades de triunfo para los jugadores más persistentes.

Resultados del sorteo 7164 de La Caribeña Noche

Número ganador: pendiente.

Quinta balota: pendiente.

La constancia de estos sorteos alimenta el interés de los jugadores, que pueden acompañar cada transmisión en vivo a través del canal Telecaribe o, si lo prefieren, revisar los resultados más recientes desde la plataforma digital de Loterías de Hoy.

Resultados del sorteo anterior – 2 de septiembre

La Caribeña Día

Premio mayor: 2890

La Quinta: 9

La Caribeña Tarde