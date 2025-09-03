Suscribirse

Resultados de la lotería La Caribeña Día y Noche del 3 de septiembre de 2025: números ganadores de hoy

Los colombianos lograron disfrutar de nuevos sorteos, que podrían dejar a una persona como ganadora con un premio mayor, equivalente a 1.500 millones de pesos.

Redacción Loterías
3 de septiembre de 2025, 8:15 p. m.
Este es el sorteo de la lotería La Caribeña Día y Noche del 3 de septiembre de 2025.
Este es el sorteo de la lotería La Caribeña Día y Noche del 3 de septiembre de 2025. | Foto: Montaje: Semana, con fotos de Getty Images y La Caribeña

La lotería se ha convertido en una costumbre frecuente para muchos ciudadanos, quienes encuentran en los juegos de azar una alternativa sencilla para aspirar a un ingreso adicional. En el caso de Colombia, el abanico de opciones es bastante amplio, pues existen chances y sorteos disponibles casi todos los días, entre los que se destaca La Caribeña.

Este miércoles, 3 de septiembre de 2025, se celebró un nuevo sorteo de la Lotería La Caribeña en su versión Día, correspondiente al número 7163. Durante la jornada, un afortunado participante se llevó el premio mayor, que ascendió a 1.500 millones de pesos, consolidándose como uno de los atractivos más llamativos de la fecha.

La primera tanda de la jornada tuvo lugar a las 2:30 p. m., momento en el que se revelaron los números favorecidos. En esta ocasión resaltó la modalidad conocida como ‘La Quinta’, reconocida por ofrecer mayores probabilidades de éxito.

Resultados del sorteo 7163 de La Caribeña Día

  • Número ganador: 8392.
  • Quinta balota: 3.
Caribeña día: Resultado CARIBEÑA DIA del MIÉRCOLES 03 de Septiembre de 2025.

No obstante, el día no concluye ahí, ya que a las 10:30 p. m. se realiza un segundo sorteo con la misma dinámica, duplicando las posibilidades de triunfo para los jugadores más persistentes.

Resultados del sorteo 7164 de La Caribeña Noche

  • Número ganador: pendiente.
  • Quinta balota: pendiente.

La constancia de estos sorteos alimenta el interés de los jugadores, que pueden acompañar cada transmisión en vivo a través del canal Telecaribe o, si lo prefieren, revisar los resultados más recientes desde la plataforma digital de Loterías de Hoy.

Resultados del sorteo anterior – 2 de septiembre

La Caribeña Día

  • Premio mayor: 2890
  • La Quinta: 9

La Caribeña Tarde

  • Premio mayor: 1031
  • La Quinta: 3

