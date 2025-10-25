Resultados de loterías del sábado 25 de octubre: vea los ganadores de El Dorado, El Paisita y La Caribeña

La autoridad que regula los juegos de azar en Colombia, Coljuegos, se encarga de supervisar que todos los sorteos de loterías y chances se desarrollen bajo estrictas normas de transparencia, garantizando que los resultados sean confiables y libres de cualquier manipulación.

En el territorio nacional, las loterías se realizan todos los días, incluidos los fines de semana, con horarios que dependen del tipo de sorteo y la región.

Entre las más seguidas por los jugadores destacan El Dorado, El Paisita de Antioquia y La Caribeña, reconocidas por los atractivos premios que reparten en cada jornada.

Además, estos sorteos incorporan la modalidad conocida como La Quinta, una balota extra que acompaña las cuatro cifras principales y ofrece más oportunidades de acierto.

El Dorado Mañana

Este sábado, El Dorado dio inicio a la jornada con su sorteo habitual de las 11:00 de la mañana.

Premio mayor: 9054

La Quinta: 4

El Paisita Día

En Antioquia, la emoción se vivió con el sorteo de La Paisita Día, realizado a la 1:00 p.m., donde cientos de apostadores esperaban con ilusión el número ganador.

Premio mayor: 8194

La Quinta: 9

La Caribeña Día

En la región Caribe, la suerte también estuvo en juego con el sorteo de La Caribeña Día, celebrado al mediodía. Miles de participantes siguieron atentos el resultado que definió nuevos ganadores en la costa.

Premio mayor: 1414

La Quinta: 6