Resultados de Powerball: números ganadores del lunes 23 de febrero de 2026

Esta lotería tiene un nuevo acumulado de $203 millones de dólares.

GoogleSiga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

Redacción Loterías
23 de febrero de 2026, 11:03 p. m.
Premio de Powerball
Premio de Powerball Foto: Getty Images

Este lunes, 23 de febrero, se jugó el más reciente premio de Powerball, el cual tiene un nuevo acumulado de $203 millones de dólares y entrega un valor en efectivo de $94.6 millones.

El jugador debe seleccionar cinco cifras del 1 al 69 correspondientes a las bolas blancas y, adicionalmente, escoger un número del 1 al 26 para la bola roja, denominada Powerball.

Si también desea adquirir la modalidad Power Play, deberá pagar un dólar adicional. Elija sus números en un resguardo o deje que el terminal de lotería elija sus números al azar“, señala la lotería en su portal web.

Resultado de Powerball del 23 de febrero

Números ganadores: 29-11-05-23-47

Resultados de la Lotería de Cundinamarca del 23 de febrero de 2026

Super Astro Luna: números ganadores del lunes 23 de febrero de 2026

Resultados de la Lotería del Tolima del lunes 23 de febrero de 2026

Miloto: números ganadores del 23 de febrero de 2026

Ya se conocen los resultados de la lotería Super Astro Sol el lunes 23 de febrero

Resultados de La Tinka del 22 de febrero: estos son los números ganadores

Números ganadores de la lotería El Sinuano de hoy lunes, 23 de febrero: cifras cargadas de suerte del nuevo sorteo

Números ganadores de Powerball del miércoles 18 de febrero de 2026

Números ganadores de Powerball del lunes 16 de febrero de 2026

Resultados de la lotería Powerball del miércoles 11 de febrero de 2026: estos son los números ganadores

Powerball: 06

Power Play: 2X

El próximo sorteo se realizará el sábado 25 de febrero a las 11:59 de la noche, hora local de Costa Este, en los estudios de Tallahassee, Florida.

También se juega los días lunes y sábados de todas las semanas, y se transmite por los diferentes canales dispuestos por la lotería.

Noticias Destacadas