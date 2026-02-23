Resultados de Powerball: números ganadores del lunes 23 de febrero de 2026

Este lunes, 23 de febrero, se jugó el más reciente premio de Powerball, el cual tiene un nuevo acumulado de $203 millones de dólares y entrega un valor en efectivo de $94.6 millones.

El jugador debe seleccionar cinco cifras del 1 al 69 correspondientes a las bolas blancas y, adicionalmente, escoger un número del 1 al 26 para la bola roja, denominada Powerball.

“Si también desea adquirir la modalidad Power Play, deberá pagar un dólar adicional. Elija sus números en un resguardo o deje que el terminal de lotería elija sus números al azar“, señala la lotería en su portal web.

Resultado de Powerball del 23 de febrero

Números ganadores: 29-11-05-23-47

Powerball: 06

Power Play: 2X

El próximo sorteo se realizará el sábado 25 de febrero a las 11:59 de la noche, hora local de Costa Este, en los estudios de Tallahassee, Florida.

También se juega los días lunes y sábados de todas las semanas, y se transmite por los diferentes canales dispuestos por la lotería.