Loterías

Resultados de Powerball: números ganadores del miércoles 25 de febrero de 2026

Esta lotería tiene un nuevo acumulado de $218 millones de dólares.

GoogleSiga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

Redacción Loterías
25 de febrero de 2026, 11:00 p. m.
Estos son los resultados del más reciente sorteo.
Estos son los resultados del más reciente sorteo. Foto: AFP

Este miércoles, 25 de febrero, se jugó el más reciente premio de Powerball, el cual tiene un nuevo acumulado de $218 millones de dólares y entrega un valor en efectivo de $101.6 millones.

El jugador debe seleccionar cinco cifras del 1 al 69 correspondientes a las bolas blancas y, adicionalmente, escoger un número del 1 al 26 para la bola roja, denominada Powerball.

Si también desea adquirir la modalidad Power Play, deberá pagar un dólar adicional. Elija sus números en un resguardo o deje que el terminal de lotería elija sus números al azar“, señala la lotería en su portal web.

Resultado de Powerball del 25 de febrero

Números ganadores: 50-54-56-52-64

Loterías

Super Astro Luna: números ganadores del miércoles 25 de febrero de 2026

Loterías

Lotería Nacional de México, sorteo Zodiaco Especial 1735: repase los números ganadores

Loterías

Resultado Lotería del Meta hoy, 25 de febrero: número ganador del sorteo 3287

Loterías

¿Es usted un nuevo millonario en Colombia?: resultados Lotería del Valle 25 de febrero

Loterías

Super Astro Sol reveló los números ganadores de la lotería el miércoles 25 de febrero

Loterías

¿Le sonrió la suerte? Conozca los resultados del sorteo del 25 de febrero de El Sinuano Día y Noche

Loterías

Resultado lotería Chontico Día y Noche del miércoles 25 de febrero de 2026

Loterías

Resultados de Powerball: números ganadores del lunes 23 de febrero de 2026

Loterías

Números ganadores de Powerball del miércoles 18 de febrero de 2026

Loterías

Números ganadores de Powerball del lunes 16 de febrero de 2026

Powerball: 23

Power Play: 2X

YouTube video hNYMC2GydV8 thumbnail

El próximo sorteo se realizará el sábado 28 de febrero a las 11:59 de la noche, hora local de Costa Este, en los estudios de Tallahassee, Florida.

También se juega los días lunes y sábados de todas las semanas, y se transmite por los diferentes canales dispuestos por la lotería.

Más de Loterías

Super Astro Luna, resultados de hoy

Super Astro Luna: números ganadores del miércoles 25 de febrero de 2026

Lotería Nacional de México, sorteo Zodiaco Especial 1735 - 25 de febrero de 2026.

Lotería Nacional de México, sorteo Zodiaco Especial 1735: repase los números ganadores

Lotería del Meta - 25 de febrero de 2026.

Resultado Lotería del Meta hoy, 25 de febrero: número ganador del sorteo 3287

Loteria

¿Es usted un nuevo millonario en Colombia?: resultados Lotería del Valle 25 de febrero

Lotería Astro Sol

Super Astro Sol reveló los números ganadores de la lotería el miércoles 25 de febrero

Los números ganadores definieron el cierre del fin de semana para los apostadores.

¿Le sonrió la suerte? Conozca los resultados del sorteo del 25 de febrero de El Sinuano Día y Noche

Los resultados de Chontico Día y Noche

Resultado lotería Chontico Día y Noche del miércoles 25 de febrero de 2026

Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 19 de noviembre.

Estos fueron los números ganadores del 25 de febrero en El Dorado, El Paisita y La Caribeña

Lotería La Antioqueñita Día y Noche del 21 de septiembre.

¿Tocó la buena racha? Consulte aquí los sorteos de La Antioqueñita Día y Tarde: resultados de este miércoles 25 de febrero

Noticias Destacadas