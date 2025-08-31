Resultados del Baloto del 30 de agosto de 2025: estos son los números ganadores del último sorteo

El Baloto, el popular juego de azar que se realiza los lunes, miércoles y sábados, jugó este sábado 30 de agosto su más reciente sorteo.

Los participantes tenían la oportunidad de llevarse el acumulado del Baloto de 17.000 millones de pesos, mientras que en la modalidad Baloto Revancha el premio ascendía a 3.100 millones de pesos.

Números ganadores del Baloto y Baloto Revancha

En el sorteo del sábado 30 de agosto de 2025, los resultados fueron los siguientes:

Baloto:

Número ganador: 03 - 04 - 12 - 23 - 42

Súper balota: 13

Baloto Revancha:

Número ganador: 12 - 18 - 22 - 26 - 33

Súper balota: 06

Historial de los últimos sorteos del Baloto

Los números ganadores en los tres sorteos más recientes de Baloto fueron:

Baloto:

25 de agosto de 2025: 06 - 21 - 22 - 26 - 30 - 08

23 de agosto de 2025: 02 - 09 - 17 - 36 - 39 - 11

20 de agosto de 2025: 25 - 28 - 32 - 33 - 41 - 16

Baloto Revancha:

25 de agosto de 2025: 08 - 12 - 14 - 32 - 35 - 09

23 de agosto de 2025: 07 - 19 - 29 - 37 - 39 - 11

20 de agosto de 2025: 13 - 20 - 26 - 28 - 37 - 09

Cómo reclamar los premios del Baloto

Para premios menores a 182 UVT ($8.565.830), los ganadores deben presentar la siguiente documentación:

Tiquete original: Si la compra fue digital, el tiquete puede imprimirse desde el correo electrónico o descargarse desde el menú “Mis Apuestas” del perfil del comprador. Todos los campos deben estar correctamente diligenciados.

Si la compra fue digital, el tiquete puede imprimirse desde el correo electrónico o descargarse desde el menú del perfil del comprador. Todos los campos deben estar correctamente diligenciados. Documento de identidad: Puede ser cédula, cédula de extranjería, pasaporte, carné diplomático, permiso de protección temporal o permiso especial de permanencia.