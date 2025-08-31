Suscribirse

Resultados del Baloto del 30 de agosto de 2025: estos son los números ganadores del último sorteo

Esté sábado se realizó un nuevo sorteo del popular juego de azar.

31 de agosto de 2025, 11:07 a. m.
En la edición de lunes del Baloto, el número ganador se llevó todas las miradas junto al acumulado de 16.200 millones.
El Baloto, el popular juego de azar que se realiza los lunes, miércoles y sábados, jugó este sábado 30 de agosto su más reciente sorteo.

Los participantes tenían la oportunidad de llevarse el acumulado del Baloto de 17.000 millones de pesos, mientras que en la modalidad Baloto Revancha el premio ascendía a 3.100 millones de pesos.

Números ganadores del Baloto y Baloto Revancha

En el sorteo del sábado 30 de agosto de 2025, los resultados fueron los siguientes:

Baloto:

  • Número ganador: 03 - 04 - 12 - 23 - 42
  • Súper balota: 13

Baloto Revancha:

  • Número ganador: 12 - 18 - 22 - 26 - 33
  • Súper balota: 06

Historial de los últimos sorteos del Baloto

Los números ganadores en los tres sorteos más recientes de Baloto fueron:

Baloto:

  • 25 de agosto de 2025: 06 - 21 - 22 - 26 - 30 - 08
  • 23 de agosto de 2025: 02 - 09 - 17 - 36 - 39 - 11
  • 20 de agosto de 2025: 25 - 28 - 32 - 33 - 41 - 16

Baloto Revancha:

  • 25 de agosto de 2025: 08 - 12 - 14 - 32 - 35 - 09
  • 23 de agosto de 2025: 07 - 19 - 29 - 37 - 39 - 11
  • 20 de agosto de 2025: 13 - 20 - 26 - 28 - 37 - 09
Los resultados del sorteo de hoy del Baloto confirman si hubo ganadores del acumulado.
Cómo reclamar los premios del Baloto

Para premios menores a 182 UVT ($8.565.830), los ganadores deben presentar la siguiente documentación:

  • Tiquete original: Si la compra fue digital, el tiquete puede imprimirse desde el correo electrónico o descargarse desde el menú “Mis Apuestas” del perfil del comprador. Todos los campos deben estar correctamente diligenciados.
  • Documento de identidad: Puede ser cédula, cédula de extranjería, pasaporte, carné diplomático, permiso de protección temporal o permiso especial de permanencia.

Los ganadores deben acercarse a los puntos autorizados por Baloto para reclamar sus premios y verificar que toda la documentación esté en orden para hacer efectivo el pago.

BalotoJuegos de azarsorteo

