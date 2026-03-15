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Resultados del Baloto hoy | Vea los números ganadores de este 14 de marzo del 2026

Descubra si ganó el premio mayor del Baloto, que juega todos los lunes, miércoles y sábados en la noche.

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Redacción Loterías
15 de marzo de 2026, 6:31 a. m.
Resultados del Baloto.
Resultados del Baloto. Foto: Getty Images / Baloto

El día sábado 14 de marzo de 2026, se llevó a cabo el sorteo 2630 del Baloto con un acumulado de $ 26.800 millones. En la modalidad Revancha, el acumulado fue de $ 17.900 millones.

Resultados del Baloto hoy | Vea los números ganadores de este 14 de marzo del 2026

Resultados del sorteo 2630 del Baloto

Premio acumulado de $ 26.800 millones

  • Número ganador: 23-07-02-36-31
  • Súper balota: 16

Resultados del Baloto Revancha

Premio mayor de $ 17.900 millones

  • Número ganador: 39-15-02-27-38
  • Súper balota: 10

El próximo sorteo del Baloto se jugará el lunes 16 de marzo de 2026 a las 11:00 p.m. Este sorteo se transmite en vivo por televisión nacional y los resultados se pueden consultar en la página oficial del Baloto y en redes sociales.

¿Cómo se reclama un premio del Baloto?

Para cobrar premios inferiores a 182 UVT (equivalentes a $8′565.830 COP), el jugador debe presentar:

  • Tiquete original: si la compra fue digital, se debe imprimir el archivo enviado por correo electrónico o descargar desde el menú “Mis Apuestas” del perfil de usuario.
  • Documento de identidad vigente: puede ser cédula, cédula de extranjería, pasaporte, carné diplomático, permiso de protección temporal o permiso especial de permanencia.

¿Cómo jugar Baloto y Revancha?

Las personas que quieran participar deben adquirir una boleta de la lotería, en la cual eligen cinco números entre el 1 y el 43 sin repetir. Posteriormente, seleccionan una superbalota del 1 al 16. En caso de acertar a los síes números, podrán llevarse el premio mayor.

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Para jugar la Revancha, los participantes pagan un excedente de 3.000 pesos para que, con los mismos números, prueben de nuevo su suerte.