Resultados del Baloto hoy | Vea los números ganadores de este 27 de septiembre del 2025

Descubra si ganó el premio mayor del Baloto, que juega todos los lunes, miércoles y sábados en la noche.

Redacción Loterías
28 de septiembre de 2025, 11:36 a. m.
Sorteo Baloto 27 de septiembre.
Sorteo Baloto 27 de septiembre. | Foto: Baloto

El día sábado 27 de septiembre de 2025 se llevó a cabo el sorteo 2558 del Baloto con un acumulado de $ 21.700 millones. En la modalidad Revancha, el acumulado fue de $ 4.300 millones.

Resultados del sorteo 2558 del Baloto

Premio acumulado de $ 21.700 millones

  • Número ganador: 38 - 32 - 13 - 06 - 19
  • Súper balota: 04
Resultados del Baloto Revancha

Premio mayor de $ 4.300 millones

  • Número ganador: 33 - 14 - 19- 17- 28
  • Súper balota: 02
Resultado BALOTO REVANCHA sábado 27 de SEPTIEMBRE de 2025 ✅

Números ganadores de los últimos 4 sorteos del Baloto

  • 24 de septiembre de 2025: 2 - 7 - 10 - 29 - 34 - 04
  • 22 de septiembre de 2025: 06 - 18 - 22 - 23 - 35 -15
  • 20 de septiembre de 2025: 08 - 11 - 16 - 30 - 40 -06
  • 17 de septiembre de 2025: 07 - 09 - 10 - 37 - 39 -04
Números ganadores de los últimos 4 sorteos del Baloto Revancha

  • 24 de septiembre de 2025: 09 - 03 - 02 - 21 - 35- 12
  • 22 de septiembre de 2025: 05 - 06 - 12 - 14 - 35 -12
  • 20 de septiembre de 2025: 12 - 24 - 29 - 39 - 42 -08
  • 17 de septiembre de 2025: 05 - 07 - 11 - 15 - 23 -03

El próximo sorteo del Baloto se jugará el lunes 29 de septiembre de 2025 a las 11:00 p.m. Este sorteo se transmite en vivo por televisión nacional y los resultados se pueden consultar en la página oficial del Baloto y en redes sociales.

¿Cómo se reclama el premio del Baloto?

Para cobrar premios menores a 182 UVT ($8′565.830) se debe presentar:

  • Tiquete original: si la apuesta fue digital, se puede imprimir el tiquete enviado al correo electrónico o descargar desde el menú “Mis Apuestas” en el perfil del comprador.
  • Documento de identidad: puede ser cédula de ciudadanía, cédula de extranjería, pasaporte, carné diplomático, permiso de protección temporal o permiso especial de permanencia.

