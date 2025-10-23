Loterías
Resultados del Baloto: verifique si se llevó millones de pesos el miércoles 22 de octubre
Los colombianos pueden jugar esta lotería los lunes y miércoles en la noche.
Este miércoles, 22 de octubre de 2025, el número ganador del Baloto, con un acumulado de $ 26.200 millones, y la modalidad Revancha, con $ 5.600 millones, han sido revelados.
Resultados del Baloto
Acumulado de $26.200 millones
- Números: 19 - 26 - 05 - 03 - 14
- Superbalota: 06
Resultado del Baloto Revancha
Premio mayor de $5.600 millones
- Números: 42 - 30 - 23 - 21 - 01
- Superbalota: 16
¿Cómo se reclama un premio del Baloto?
Para cobrar premios inferiores a 182 UVT (equivalentes a $8′565.830 COP), el jugador debe presentar:
- Tiquete original: si la compra fue digital, se debe imprimir el archivo enviado por correo electrónico o descargar desde el menú “Mis Apuestas” del perfil de usuario.
- Documento de identidad vigente: puede ser cédula, cédula de extranjería, pasaporte, carné diplomático, permiso de protección temporal o permiso especial de permanencia.
¿Cómo jugar Baloto y Revancha?
Las personas que quieran participar deben adquirir una boleta de la lotería, en la cual eligen cinco números entre el 1 y el 43 sin repetir. Posteriormente, seleccionan una superbalota del 1 al 16. En caso de acertar a los síes números, podrán llevarse el premio mayor.
Para jugar la Revancha, los participantes pagan un excedente de 3.000 pesos para que, con los mismos números, prueben de nuevo su suerte.