Resultados del Baloto: verifique si se llevó millones de pesos el miércoles 22 de octubre

Los colombianos pueden jugar esta lotería los lunes y miércoles en la noche.

Redacción Loterías
23 de octubre de 2025, 11:18 a. m.
El Baloto regresó este miércoles con su sorteo número 2563 y la ilusión de un nuevo ganador.
Lotería Baloto. | Foto: Composición de SEMANA: con imágenes del portal Getty y Baloto

Este miércoles, 22 de octubre de 2025, el número ganador del Baloto, con un acumulado de $ 26.200 millones, y la modalidad Revancha, con $ 5.600 millones, han sido revelados.

Walter Mercado: números mágicos para el miércoles, 22 de octubre, y horóscopo para los 12 signos

Resultados del Baloto

Acumulado de $26.200 millones

  • Números: 19 - 26 - 05 - 03 - 14
  • Superbalota: 06

Resultado del Baloto Revancha

Premio mayor de $5.600 millones

  • Números: 42 - 30 - 23 - 21 - 01
  • Superbalota: 16

¿Cómo se reclama un premio del Baloto?

Para cobrar premios inferiores a 182 UVT (equivalentes a $8′565.830 COP), el jugador debe presentar:

  • Tiquete original: si la compra fue digital, se debe imprimir el archivo enviado por correo electrónico o descargar desde el menú “Mis Apuestas” del perfil de usuario.
  • Documento de identidad vigente: puede ser cédula, cédula de extranjería, pasaporte, carné diplomático, permiso de protección temporal o permiso especial de permanencia.

¿Cómo jugar Baloto y Revancha?

Las personas que quieran participar deben adquirir una boleta de la lotería, en la cual eligen cinco números entre el 1 y el 43 sin repetir. Posteriormente, seleccionan una superbalota del 1 al 16. En caso de acertar a los síes números, podrán llevarse el premio mayor.

Para jugar la Revancha, los participantes pagan un excedente de 3.000 pesos para que, con los mismos números, prueben de nuevo su suerte.

