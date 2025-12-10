Resultados del Chontico Día y Noche: conozca los números ganadores del sorteo de este miércoles 10 de diciembre

Este miércoles, 10 de diciembre de 2025, se realizó el sorteo de la Lotería Chontico Día, uno de los más esperados por los apostadores que siguen de cerca sus ediciones diarias, tanto la de la jornada diurna, que se lleva a cabo a la 1:00 p. m., como la nocturna, programada para las 8:00 p. m.

En esta ocasión, durante el sorteo 8275, el número ganador fue el 0026, acompañado por la balota denominada como “La Quinta” número 9.

Resultados de la Lotería Chontico Día este miércoles, 10 de diciembre de 2025

Premio mayor: 0026

Tres últimos: 026

Dos últimos: 26

Cifra completa: 0026

Último número: 9

Resultados de la Lotería Chontico Noche este miércoles, 10 de diciembre de 2025

Premio mayor:

Tres últimos:

Dos últimos:

Cifra completa:

Último número:

Así funciona el plan de premios de la Lotería Chontico

Si es uno de los jugadores de esta lotería o desea apostarle a la suerte convirtiéndose en uno de ellos, lo primero que debe conocer es su plan de premios.

Este plan ofrece varias posibilidades de ganar, convirtiéndose en una de las opciones más atractivas para los apostadores en el país.

Quienes logren acertar las cuatro cifras en el orden exacto podrán multiplicar su apuesta por 4.500 veces, uno de los retornos más altos dentro de este tipo de juegos.

Los participantes que acierten tres cifras recibirán un premio equivalente a 400 veces el valor apostado. A su vez, quienes coincidan con dos cifras obtendrán 50 veces su inversión y aquellos que acierten solo una cifra podrán recuperar cinco veces el monto jugado.

¿Cuándo juega el próximo sorteo?

El próximo sorteo está programado para el jueves 11 de diciembre, manteniendo los horarios habituales: la edición Chontico Día se llevará a cabo a la 1:00 p. m., mientras que el Chontico Noche se realizará a las 8:00 p. m.