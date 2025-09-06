Resultados del Chontico Día y Noche de este sábado, 6 de septiembre: conozca los números ganadores

Descubra si es uno de los ganadores del último sorteo del Chontico Día, una de las loterías más populares del Valle del Cauca que juega todos los días a la 1:00 de la tarde.

Para este sábado, 6 de septiembre de 2025, el número ganador fue el 8480 del sorteo 8180, y “La Quinta” con el número 7.

Lotería Chontico Día: resultado del sorteo de este sábado, 6 de septiembre

Premio mayor: 8480 - 7

Tres últimos: 480

Dos últimos: 80

Cifra completa: 8480

Último número: 7.

La modalidad de juego es muy sencilla: el jugador adquiere un billete compuesto por una serie de cuatro cifras, las cuales puede elegir personalmente o dejar que la máquina las genere de manera aleatoria.

Luego, durante el sorteo, se extraen al azar cuatro números en un orden que es crucial para determinar el resultado ganador y las demás combinaciones que se pueden llevar distintos premios.

Los premios que otorga la Lotería Chontico Día son muy atractivos y dependen tanto de la cantidad de aciertos obtenidos como del valor apostado en cada billete.

Basado en esto, el ofrece varias formas de ganar, dividiendo los premios según los resultados de la siguiente manera:

Por el valor de la apuesta

Apuesta mínima: $500 pesos.

Apuesta máxima: $25.000 pesos.

Premios

Cuatro aciertos : 4.500 veces lo apostado.

: 4.500 veces lo apostado. Tres aciertos : 400 veces lo apostado.

: 400 veces lo apostado. Dos aciertos : 50 veces lo apostado.

: 50 veces lo apostado. Un acierto: 5 veces lo apostado.

Lotería Chontico Noche: resultado del sorteo de este sábado, 6 de septiembre

Premio mayor: pendiente

Tres últimos:

Dos últimos:

Cifra completa:

Último número: