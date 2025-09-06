Suscribirse

Loterías

Resultados del Chontico Día y Noche de este sábado, 6 de septiembre: conozca los números ganadores

El sorteo matutino de esta lotería se juega todos los días a la 1:00 de la tarde.

Redacción Loterías
6 de septiembre de 2025, 6:24 p. m.
Resultados Chontico Día y Noche
Este juego ofrece a sus participantes diferentes oportunidades para ganar grandes premios. | Foto: Montaje Semana con foto de Getty Images

Descubra si es uno de los ganadores del último sorteo del Chontico Día, una de las loterías más populares del Valle del Cauca que juega todos los días a la 1:00 de la tarde.

Para este sábado, 6 de septiembre de 2025, el número ganador fue el 8480 del sorteo 8180, y “La Quinta” con el número 7.

Lotería Chontico Día: resultado del sorteo de este sábado, 6 de septiembre

Premio mayor: 8480 - 7

  • Tres últimos: 480
  • Dos últimos: 80
  • Cifra completa: 8480
  • Último número: 7.
CHONTICO DÍA: Resultado CHONTICO DIA SÁBADO 06 de Septiembre de 2025.

La modalidad de juego es muy sencilla: el jugador adquiere un billete compuesto por una serie de cuatro cifras, las cuales puede elegir personalmente o dejar que la máquina las genere de manera aleatoria.

Luego, durante el sorteo, se extraen al azar cuatro números en un orden que es crucial para determinar el resultado ganador y las demás combinaciones que se pueden llevar distintos premios.

Los premios que otorga la Lotería Chontico Día son muy atractivos y dependen tanto de la cantidad de aciertos obtenidos como del valor apostado en cada billete.

Basado en esto, el ofrece varias formas de ganar, dividiendo los premios según los resultados de la siguiente manera:

Por el valor de la apuesta

  • Apuesta mínima: $500 pesos.
  • Apuesta máxima: $25.000 pesos.

Premios

  • Cuatro aciertos: 4.500 veces lo apostado.
  • Tres aciertos: 400 veces lo apostado.
  • Dos aciertos: 50 veces lo apostado.
  • Un acierto: 5 veces lo apostado.

Lotería Chontico Noche: resultado del sorteo de este sábado, 6 de septiembre

Premio mayor: pendiente

  • Tres últimos: 
  • Dos últimos: 
  • Cifra completa: 
  • Último número: 

En esta modalidad la lotería Chontico Noche se juega de lunes a viernes a las 19:00 horas, los sábados a las 22:00 horas y los domingos y festivos a las 20:00 horas. Cumple la misma dinámica que el sorteo matutino, pero en horas de la noche. Ambos resultados se transmiten por el Canal Telepacífico.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. MinDefensa advierte que si Estados Unidos le retira la certificación antidrogas a Colombia, “ganan los ilegales”

2. Embajada de Colombia en EE. UU. se pronunció sobre posible viaje de alcaldes: “Lamentable que desconozcan lo que se ha adelantado”

3. Críticas a Cristiano Ronaldo por feo gesto que tuvo con hincha; video es tendencia

4. No se quedó callada: Carolina Sabino se defendió tras fuertes críticas por las discusiones que ha protagonizado en ‘MasterChef’

5. Anuncian cierre del parqueadero de la terminal 2 del Aeropuerto El Dorado de Bogotá; estas son las alternativas para los viajeros

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Loterías Colombia hoyLoterías de hoychonticoChontico DíaChontico Noche

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.