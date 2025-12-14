Resultados del domingo 14 de diciembre: números ganadores de El Paisita, El Dorado y La Caribeña

Las loterías en Colombia se han consolidado como uno de los juegos de azar más populares, pues representan para muchas personas la posibilidad de dar un giro a sus vidas gracias a los millonarios premios que ofrecen. En el país existen más de 15 opciones disponibles, aunque con el paso de los años algunas se han posicionado como las favoritas de los jugadores.

Entre ellas se destacan El Paisita, El Dorado y La Caribeña. Cada una realiza sorteos diarios; sin embargo, los fines de semana presentan variaciones en sus horarios. Un ejemplo de ello es El Dorado, que únicamente efectúa un sorteo en la noche, mientras que las demás mantienen su programación habitual.

En ese contexto, El Paisita, una de las loterías más jugadas por los antioqueños, dejó este domingo 14 de diciembre un nuevo ganador con un número de cuatro cifras, al que se suma ‘La Quinta’, una modalidad reciente que incrementa las posibilidades de obtener premio.

Estos fueron los resultados de las loterías del 14 de diciembre

El Paisita Día

Premio mayor: 1651.

La Quinta: 8.

El Paisita Noche

Premio mayor: pendiente

Animal: pendiente

La Caribeña Día

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

La Caribeña Noche

Premio mayor: Pendiente

La Quinta: Pendiente

El Dorado Noche