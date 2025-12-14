Suscribirse

Resultados del domingo 14 de diciembre: números ganadores de El Paisita, El Dorado y La Caribeña

Estas tres loterías juegan todos los días, incluyendo los fines de semana.

Redacción Loterías
14 de diciembre de 2025, 7:21 p. m.
La Caribeña, El Paisita y Chance El Dorado de este 20 de octubre.
La Caribeña, El Paisita y Chance El Dorado de este 14 de diciembre. | Foto: Montaje de SEMANA: Getty Images - loteriasdehoy.co

Las loterías en Colombia se han consolidado como uno de los juegos de azar más populares, pues representan para muchas personas la posibilidad de dar un giro a sus vidas gracias a los millonarios premios que ofrecen. En el país existen más de 15 opciones disponibles, aunque con el paso de los años algunas se han posicionado como las favoritas de los jugadores.

Entre ellas se destacan El Paisita, El Dorado y La Caribeña. Cada una realiza sorteos diarios; sin embargo, los fines de semana presentan variaciones en sus horarios. Un ejemplo de ello es El Dorado, que únicamente efectúa un sorteo en la noche, mientras que las demás mantienen su programación habitual.

En ese contexto, El Paisita, una de las loterías más jugadas por los antioqueños, dejó este domingo 14 de diciembre un nuevo ganador con un número de cuatro cifras, al que se suma ‘La Quinta’, una modalidad reciente que incrementa las posibilidades de obtener premio.

Estos fueron los resultados de las loterías del 14 de diciembre

El Paisita Día

  • Premio mayor: 1651.
  • La Quinta: 8.
PAISITA DIA: Resultado PAISITA 1 DOMINGO 14 de Diciembre 2025

El Paisita Noche

  • Premio mayor: pendiente
  • Animal: pendiente

La Caribeña Día

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

La Caribeña Noche

  • Premio mayor: Pendiente
  • La Quinta: Pendiente

El Dorado Noche

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente.

