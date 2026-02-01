Loterías

Resultados del primer Chontico día y noche de febrero: revise el número ganador de ambos sorteos

La emoción del primer sorteo de febrero se vivió durante todo el domingo.

Redacción Loterías
1 de febrero de 2026, 6:10 p. m.
El número completo y la quinta marcaron la suerte del Chontico Día y Noche.
El número completo y la quinta marcaron la suerte del Chontico Día y Noche. Foto: Getty Images / Chontico

El inicio de febrero trajo emoción para los aficionados del Chontico, quienes el domingo 1 no quisieron perderse la revelación de los números premiados. Tanto en el sorteo diurno como en el nocturno, los jugadores siguieron atentamente cada detalle, con la esperanza de convertirse en los próximos ganadores.

Ganadores del Chontico Día: números que hicieron vibrar a los jugadores

Durante el sorteo diurno, los resultados sorprendieron a los asistentes y a quienes siguieron la transmisión desde sus hogares.

El premio mayor recayó en:

  • Número 5204 - 2.
  • Tres últimas cifras fueron: 204
  • Dos últimas cifras: 04.
  • Quinta: 2.
YouTube video bIgJvlnEB9A thumbnail

Chontico Noche: emoción hasta el final

En la edición nocturna, la expectativa se mantuvo alta hasta el cierre del sorteo.

El número ganador de la noche fue:

  • Número XXXX - X,
  • Tres últimas cifras fueron: XXX
  • Dos últimas cifras: XX.
  • Quinta: X.
YouTube video _CAgFPFLYwE thumbnail

Los seguidores del Chontico tienen otra oportunidad de tentar a la suerte este lunes 2 de febrero de 2026, cuando se realizarán los próximos sorteos en los horarios habituales, manteniendo la emoción y la tradición de este popular juego de azar.

