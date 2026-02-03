Resultados del Sinuano Día y Noche del 3 de febrero: estos fueron los números ganadores del nuevo sorteo

Este martes 3 de febrero captó la atención de los aficionados a los juegos de azar en Colombia tras realizarse un nuevo sorteo de la Lotería El Sinuano, tanto en su edición Día como Noche, un chance que sigue consolidándose como uno de los más tradicionales y jugados en el arranque del año.

Los resultados fueron revelados durante la transmisión oficial en vivo, lo que generó expectativa y reacciones inmediatas entre los apostadores. En la modalidad El Sinuano Día, el número que resultó favorecido fue el 9230, una combinación que rápidamente se difundió a través de redes sociales y canales autorizados.

A este anuncio se sumó la revelación de la popular “quinta”, dato entregado por el canal Telecaribe, que en esta ocasión correspondió al número 0, cerrando así el informe oficial del sorteo.

Resultados de la lotería El Sinuano Día 3 de febrero

Número ganador de cuatro cifras: 9230

Número ganador de cinco cifras: 0

Resultados de la lotería El Sinuano Noche 3 de febrero

Número ganador de cuatro cifras: Pendiente

Número ganador de cinco cifras: Pendiente

Finalmente, se les recordó a los jugadores que la próxima jornada de El Sinuano Día y Noche se llevará a cabo el miércoles 4 de febrero, a partir de las 2:30 de la tarde.