Resultados del Sinuano Día y Noche del 3 de febrero: estos fueron los números ganadores del nuevo sorteo

La cifra ganadora se dio a conocer en ambas jornadas, permitiendo que un nuevo apostador tuviera la posibilidad de quedarse con un jugoso premio.

GoogleSiga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

Redacción Loterías
3 de febrero de 2026, 8:06 p. m.
Resultados del último sorteo de la lotería Sinuano Día y Noche
Resultados del último sorteo de la lotería Sinuano Día y Noche Foto: Montaje Semana con foto de Getty Images

Este martes 3 de febrero captó la atención de los aficionados a los juegos de azar en Colombia tras realizarse un nuevo sorteo de la Lotería El Sinuano, tanto en su edición Día como Noche, un chance que sigue consolidándose como uno de los más tradicionales y jugados en el arranque del año.

Los resultados fueron revelados durante la transmisión oficial en vivo, lo que generó expectativa y reacciones inmediatas entre los apostadores. En la modalidad El Sinuano Día, el número que resultó favorecido fue el 9230, una combinación que rápidamente se difundió a través de redes sociales y canales autorizados.

A este anuncio se sumó la revelación de la popular “quinta”, dato entregado por el canal Telecaribe, que en esta ocasión correspondió al número 0, cerrando así el informe oficial del sorteo.

Resultados de la lotería El Sinuano Día 3 de febrero

  • Número ganador de cuatro cifras: 9230
  • Número ganador de cinco cifras:  0
YouTube video xHKoTQ0GJdU thumbnail

Resultados de la lotería El Sinuano Noche 3 de febrero

  • Número ganador de cuatro cifras: Pendiente
  • Número ganador de cinco cifras: Pendiente

Finalmente, se les recordó a los jugadores que la próxima jornada de El Sinuano Día y Noche se llevará a cabo el miércoles 4 de febrero, a partir de las 2:30 de la tarde.

