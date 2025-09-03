Loterías
Resultados del Super Astro Luna: números ganadores del sorteo de hoy, miércoles 3 de septiembre
Estas son las cifras y el signo que resultaron ganadores del premio mayor en el último sorteo.
Los juegos de azar son muy populares en Colombia desde hace varios años, pues estos le han permitido a miles de personas recibir millonarias sumas de dinero para cumplir con sus metas y propósitos.
Aunque las probabilidades de ganar no son muy altas, muchos apuestan día a día su dinero con la esperanza de resultar ganadores de los premios.
En la noche del miércoles, 3 de septiembre, se llevó a cabo el sorteo 7867 por un nuevo premio de la lotería Super Astro Luna, el cual es 42.000 veces lo apostado.
En la transmisión oficial que se presenta a través de la señal del Canal 1 se dio a conocer que el premio mayor lo recibirá el número 9348, con el signo Leo.
Estas son las cifras y signos ganadores de los tres sorteos más recientes de la lotería Super Astro Luna:
- Sorteo del 2 de septiembre de 2025: número 2238, con el signo Aries.
- Sorteo del 1 de septiembre de 2025: número 1511, con el signo Aries.
- Sorteo del 31 de agosto de 2025: número 5967, con el signo Cáncer.
El próximo sorteo del Super Astro Luna se jugará este jueves, 4 de septiembre de 2025, a las 10:50 p. m. Este sorteo se transmite en vivo por televisión a través del Canal 1 y los resultados se pueden consultar en la página oficial del Super Astro.
Esta lotería cuenta con un plan especial de juego, el cual divide los premios y las cantidades de dinero, teniendo en cuenta los distintos aciertos que logren obtener dentro del luego.
4 cifras + signo: Paga 42.000 veces lo apostado.
3 cifras + signo: Paga 1.000 veces lo apostado.
2 cifras + signo: Paga 100 veces lo apostado.
Las loterías de hoy en Colombia ofrecen la posibilidad de ganar premios millonarios en diferentes modalidades. Estos juegos de azar son regulados por Coljuegos. Si quiere probar suerte, juéguela comprando en puntos oficiales autorizados.