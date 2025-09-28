Suscribirse

Loterías

Resultados del Super Astro Luna: números ganadores del sorteo del sábado, 27 de septiembre

Estas fueron las balotas y el signo ganador del último sorteo.

Redacción Loterías
28 de septiembre de 2025, 11:40 a. m.
Resultados Super Astro Luna.
Resultados Super Astro Luna. | Foto: Super Astro Luna/ Getty Images

Los juegos de azar son muy populares en Colombia desde hace varios años, pues estos le han permitido a miles de personas recibir millonarias sumas de dinero para cumplir con sus metas y propósitos.

Aunque las probabilidades de ganar no son muy altas, muchos apuestan día a día su dinero con la esperanza de resultar ganadores de los premios.

En la noche del sábado, 27 de septiembre se llevó a cabo el sorteo 7891 por un nuevo premio de la lotería Super Astro Luna, el cual es 42.000 veces lo apostado.

En la transmisión oficial que se presenta a través de la señal del Canal 1 se dio a conocer que el premio mayor lo recibirá el número 5427, con el signo Acuario.

Resultado SUPER ASTRO LUNA Sabado 27 de Septiembre de 2025

Estas son las cifras y signos ganadores de los tres sorteos más recientes de la lotería Super Astro Luna:

  • Sorteo del 26 de septiembre de 2025: número 2502, con el signo Aries.
  • Sorteo del 25 de septiembre de 2025: número 0652, con el signo Piscis.
  • Sorteo del 24 de septiembre de 2025: número 5597, con el signo Capricornio.

El próximo sorteo del Super Astro Luna se jugará este domingo, 28 de septiembre de 2025, a las 8:30 p. m. Este sorteo se transmite en vivo por televisión a través del Canal 1 y los resultados se pueden consultar en la página oficial del Super Astro.

Contexto: Resultados Super Astro Luna de hoy: estos son los resultados del viernes, 26 de septiembre

Esta lotería cuenta con un plan especial de juego, el cual divide los premios y las cantidades de dinero, teniendo en cuenta los distintos aciertos que logren obtener dentro del luego.

4 cifras + signo: Paga 42.000 veces lo apostado.

3 cifras + signo: Paga 1.000 veces lo apostado.

2 cifras + signo: Paga 100 veces lo apostado.

Las loterías de hoy en Colombia ofrecen la posibilidad de ganar premios millonarios en diferentes modalidades. Estos juegos de azar son regulados por Coljuegos. Si quiere probar suerte, juéguela comprando en puntos oficiales autorizados.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Joshua Kimmich se pronuncia por el nivel de Luis Díaz: fue directo y dio su veredicto

2. Carolina Corcho dice ser “una de las solteras más cotizadas” de Colombia: esto contó la precandidata presidencial

3. Laura Tobón confesó que su esposo sufrió depresión posparto y vivió momento oscuro en su relación: “Qué voy a hacer de mamá soltera”

4. Vinicius podría dañar felicidad de Luis Díaz: movimiento de Bayern Múnich desata preocupación

5. Estos son los usuarios de Amazon que recibirán dinero tras millonaria multa que debió pagar la compañía: verifique si usted aplica

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Super Astro LunaColjuegosJuegos de azarLoterías de hoyResultados Lotería

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.