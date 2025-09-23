Suscribirse

Resultados Dorado Mañana y Tarde hoy: martes 23 de septiembre de 2025

Conozca su fue uno de los ganadores de este popular chance que juega todos los días en dos versiones y horarios.

Redacción Loterías
23 de septiembre de 2025, 6:16 p. m.
El Dorado Mañana juega todos los días - a excepción del domingo -, a las 11:00 a.m. | Foto: Montaje Semana con imagen de Getty Images

Este martes, 23 de septiembre de 2025, se jugó el sorteo número 5227 de la Lotería Dorado Mañana, uno de los juegos de azar más populares en Colombia, en el que participan varios jugadores diariamente con la esperanza de tener ese “golpe” de suerte que los lleve a convertirse en los ganadores.

El número ganador del sorteo realizado este 23 de septiembre a las 11:00 a.m., fue el 9118, acompañado por el dígito 8 en la balota conocida como “La Quinta”, que ofrece mayores probabilidades de ganar.

Resultados orado Mañana del martes 23 de septiembre

  • Premio mayor: 9118
  • La Quinta: 8
DORADO MAÑANA: Resultado DORADO MAÑANA MARTES 23 de Septiembre de 2025.

Sorteo Dorado Tarde del martes 23 de septiembre

  • Premio mayor: pendiente.
  • La quinta: 

Números granadores en los últimos sorteos

  • Lunes, 22 de septiembre
  • Mañana: 3514 – 8
  • Tarde: 6056 – 1
  • Sábado 20 de septiembre
  • Mañana: 3976– 8
  • Tarde: 0151 – 0
  • Viernes 19 de septiembre
  • Mañana: 3214– 8
  • Tarde: 4549– 1
  • Jueves 18 de septiembre
  • Mañana: 6335– 5
  • Tarde: 4983 – 6

Lo que se debe tener en cuenta para reclamar el premio

Cabe mencionar que el mecanismo de juego de la Lotería Dorado Mañana es muy sencillo y fácil de entender. En primer lugar, los jugadores deben adquirir un billete que consta de una serie de cuatro cifras.

Posteriormente, durante el sorteo, se extraen cuatro números de una tómbola que contiene cifras del 0 al 9, los cuales determinan el número ganador.

Para identificar el resultado correcto sin inconvenientes y el posible premio que puede recibir el apostar, el orden de los números extraídos es esencial

En caso de ser uno de los ganadores, se deben cumplir con ciertos requisitos para cobrar su dinero, tales como:

  • Ser mayores de edad.
  • Presentar el tiquete original del sorteo.
  • Entregar una copia del documento de identidad.

Por último, es fundamental efectuar el trámite solo en los puntos oficiales autorizados y evitar el uso de intermediarios, a fin de prevenir fraudes o la pérdida del premio.

