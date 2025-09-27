Suscribirse

Resultados El Sinuano Día y Noche | Conozca el número ganador de este sábado, 27 de septiembre del 2025

La Lotería El Sinuano Día es uno de los juegos de azar más reconocidos en Colombia.

Redacción Loterías
27 de septiembre de 2025, 7:57 p. m.
Ganador de lotería
El Sinuano Día y Noche | Foto: Getty Images

¿Jugó la lotería del Sinuano Día o Noche? Si es así conozca los resultados del más reciente sorteo para confirmar si fue uno de los ganadores de este chance, considerado como uno de los juegos de azar más populares en Colombia.

Este sábado, 27 de septiembre de 2025, se llevó a cabo el sorteo número 13095 de la lotería Sinuano Día y el número ganador fue el 9061, acompañado por “La Quinta” número 9.

Resultado de El Sinuano Día

Conozca las diferentes combinaciones ganadores del último sorteo de la lotería Sinuano Día.

  • Número ganador: 9061
  • Dos últimas cifras: 61
  • Tres últimas cifras: 061
  • La quinta: 9
Resultado EL SINUANO DIA Sabado 27 de Septiembre de 2025

Últimos sorteos de El Sinuano Día

26 de septiembre de 2025: 3138

25 de septiembre de 2025: 5696

24 de septiembre de 2025: 9742

23 de septiembre de 2025: 0909

22 de septiembre de 2025: 3451

21 de septiembre de 2025: 6217

20 de septiembre de 2025: 0729

Resultado de El Sinuano Noche

El ganador del más reciente sorteo de El Sinuano Noche fue:.

  • Número ganador: pendiente
  • Dos últimas cifras:
  • Tres últimas cifras:
  • La quinta:

Últimos sorteos de El Sinuano Noche

26 de septiembre de 2025: 1106

25 de septiembre de 2025: 7554

24 de septiembre de 2025: 4901

23 de septiembre de 2025: 5360

22 de septiembre de 2025: 7278

21 de septiembre de 2025: 0800

20 de septiembre de 2025: 4919

Cabe recordar que este chance juega todos los días en dos ediciones, la primera a las 2:30 p.m. y la segunda a las 10:30 p.m., incluyendo días festivos.

Las raíces de este juego de azar vienen de la región de la Costa Caribe, por lo que su nombre “Sinuano” proviene del río Sinú, uno de los principales ríos de esta región del país.

Uno de los detalles que hace de esta lotería un juego atractivo es que ofrece varias oportunidades de ganar, según las combinaciones acertadas.

En caso de acertar en los cuatro números, el premio es 4,500 veces lo apostado; con tres cifras se obtiene 400 veces más lo invertido. No obstante, si fueron dos números, el premio es 50 veces más de lo apostado, mientras que por un acierto se lleva 5 veces más.

