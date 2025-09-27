Loterías
Resultados El Sinuano Día y Noche | Conozca el número ganador de este sábado, 27 de septiembre del 2025
La Lotería El Sinuano Día es uno de los juegos de azar más reconocidos en Colombia.
¿Jugó la lotería del Sinuano Día o Noche? Si es así conozca los resultados del más reciente sorteo para confirmar si fue uno de los ganadores de este chance, considerado como uno de los juegos de azar más populares en Colombia.
Este sábado, 27 de septiembre de 2025, se llevó a cabo el sorteo número 13095 de la lotería Sinuano Día y el número ganador fue el 9061, acompañado por “La Quinta” número 9.
Resultado de El Sinuano Día
Conozca las diferentes combinaciones ganadores del último sorteo de la lotería Sinuano Día.
- Número ganador: 9061
- Dos últimas cifras: 61
- Tres últimas cifras: 061
- La quinta: 9
Últimos sorteos de El Sinuano Día
26 de septiembre de 2025: 3138
25 de septiembre de 2025: 5696
24 de septiembre de 2025: 9742
23 de septiembre de 2025: 0909
22 de septiembre de 2025: 3451
21 de septiembre de 2025: 6217
20 de septiembre de 2025: 0729
Resultado de El Sinuano Noche
El ganador del más reciente sorteo de El Sinuano Noche fue:.
- Número ganador: pendiente
- Dos últimas cifras:
- Tres últimas cifras:
- La quinta:
Últimos sorteos de El Sinuano Noche
26 de septiembre de 2025: 1106
25 de septiembre de 2025: 7554
24 de septiembre de 2025: 4901
23 de septiembre de 2025: 5360
22 de septiembre de 2025: 7278
21 de septiembre de 2025: 0800
20 de septiembre de 2025: 4919
Cabe recordar que este chance juega todos los días en dos ediciones, la primera a las 2:30 p.m. y la segunda a las 10:30 p.m., incluyendo días festivos.
Las raíces de este juego de azar vienen de la región de la Costa Caribe, por lo que su nombre “Sinuano” proviene del río Sinú, uno de los principales ríos de esta región del país.
Uno de los detalles que hace de esta lotería un juego atractivo es que ofrece varias oportunidades de ganar, según las combinaciones acertadas.
En caso de acertar en los cuatro números, el premio es 4,500 veces lo apostado; con tres cifras se obtiene 400 veces más lo invertido. No obstante, si fueron dos números, el premio es 50 veces más de lo apostado, mientras que por un acierto se lleva 5 veces más.