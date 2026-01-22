Lotería

Resultados lotería Chontico Día y Noche de este jueves 22 de enero de 2026

Consulte los números afortunados a través de canales oficiales.

Redacción Loterías
22 de enero de 2026, 6:22 p. m.
Chontico Día y Chontico Noche jugaron este lunes festivo.
Chontico Día y Chontico Noche jugaron este lunes festivo. Foto: Getty Images

La Lotería Chontico volvió a captar la atención de miles de jugadores con la realización de su sorteo número 8318, efectuado el jueves 22 de enero de 2026.

Como ocurre de manera habitual, la expectativa se mantuvo alta gracias a su formato de dos extracciones diarias, conocidas como Chontico Día y Chontico Noche, una característica que sostiene el interés del público apostador en todo el país.

Durante esta jornada, la combinación que definió la suerte de los participantes fue el número 6987, cifra que se convirtió en el centro de atención tras anunciarse como el resultado ganador.

A este dato se añadió la información correspondiente a ‘La Quinta’, un elemento seguido de cerca por muchos jugadores, cuya balota en esta ocasión fue la número 4, completando así los resultados de la edición.

Chontico Día y Noche
Resultados último sorteo Chontico Día y Noche Foto: Montaje Semana con foto de Getty Images

Resultados de la Lotería Chontico Día hoy, 22 de enero de 2026

Premio mayor: 6987 - 4

  • Tres últimas cifras: 987
  • Dos últimas cifras: 87
  • Número completo: 6987
  • Última cifra:  4
YouTube video Erf2aTpX-4I thumbnail

Resultados de la Lotería Chontico Noche hoy, 22 de enero de 2026

Premio mayor: pendiente

  • Tres últimas cifras: pendiente
  • Dos últimas cifras: pendiente
  • Número completo: pendiente
  • Última cifra:  pendiente
YouTube video rsSu-Of9Lz0 thumbnail

El próximo sorteo de ambas versiones de la Lotería Chontico se jugará el día viernes 23 de enero de 2026, en los horarios habituales.

Resultados de los últimos tres sorteos de la Lotería Chontico Día y Tarde

Chontico Día

  • 21 de enero de 2026: 6235 - 4
  • 20 de enero de 2026: 8477 - 7
  • 19 de enero de 2026: 5929 - 1

Chontico Noche

  • 21 de enero de 2026: 9529 - 4
  • 20 de enero de 2026: 8238 - 6
  • 19 de enero de 2026: 6942 - 9

Noticias Destacadas