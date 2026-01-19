Resultados lotería Chontico Día y Noche de este lunes 19 de enero de 2026

Miles de apostadores estuvieron pendientes del sorteo 8315 de la Lotería Chontico, que se llevó a cabo el lunes 19 de enero de 2026 y volvió a generar gran expectativa a nivel nacional. Como ocurre en cada edición, la atención se centró en conocer la combinación que definiría a los ganadores.
En esta ocasión, la cifra que resultó favorecida fue el número 5929, resultado que rápidamente comenzó a circular en redes sociales y en portales especializados en juegos de azar.
A la par, se dio a conocer el número de “La Quinta”, que correspondió a la balota 1, un dato clave para quienes revisan sus apuestas con detenimiento.
El interés sostenido por este juego también se explica por su dinámica de dos sorteos diarios, conocidos como Chontico Día y Chontico Noche.
Esta modalidad incrementa las posibilidades de participación y mantiene viva la emoción entre los jugadores, consolidando la popularidad de la lotería en todo el país.
Resultados de la Lotería Chontico Día hoy, 19 de enero de 2026
Premio mayor: 5929 - 1
- Tres últimas cifras: 929
- Dos últimas cifras: 29
- Número completo: 5929
- Última cifra: 1
Resultados de la Lotería Chontico Noche hoy, 19 de enero de 2026
Premio mayor: pendiente
- Tres últimas cifras: pendiente
- Dos últimas cifras: pendiente
- Número completo: pendiente
- Última cifra: pendiente
El próximo sorteo de ambas versiones de la Lotería Chontico se jugará el día martes 20 de enero de 2026, en los horarios habituales.
Resultados de los últimos tres sorteos de la Lotería Chontico Día y Tarde
Chontico Día
- 18 de enero de 2026: 5336 - 0
- 17 de enero de 2026: 1848 - 7
- 16 de enero de 2026: 6426 - 4
Chontico Noche
- 18 de enero de 2026: 1949 - 9
- 17 de enero de 2026: 7667 - 8
- 16 de enero de 2026: 1580 - 5