Resultados lotería Chontico Día y Noche de este lunes 19 de enero de 2026

Miles de apostadores estuvieron pendientes del sorteo 8315 de la Lotería Chontico, que se llevó a cabo el lunes 19 de enero de 2026 y volvió a generar gran expectativa a nivel nacional. Como ocurre en cada edición, la atención se centró en conocer la combinación que definiría a los ganadores.

En esta ocasión, la cifra que resultó favorecida fue el número 5929, resultado que rápidamente comenzó a circular en redes sociales y en portales especializados en juegos de azar.

A la par, se dio a conocer el número de “La Quinta”, que correspondió a la balota 1, un dato clave para quienes revisan sus apuestas con detenimiento.

Los resultados de Chontico Día y Noche Foto: Getty Images

El interés sostenido por este juego también se explica por su dinámica de dos sorteos diarios, conocidos como Chontico Día y Chontico Noche.

Esta modalidad incrementa las posibilidades de participación y mantiene viva la emoción entre los jugadores, consolidando la popularidad de la lotería en todo el país.

Resultados de la Lotería Chontico Día hoy, 19 de enero de 2026

Premio mayor: 5929 - 1

Tres últimas cifras: 929

Dos últimas cifras: 29

Número completo: 5929

Última cifra: 1

Resultados de la Lotería Chontico Noche hoy, 19 de enero de 2026

Premio mayor: pendiente

Tres últimas cifras: pendiente

Dos últimas cifras: pendiente

Número completo: pendiente

Última cifra: pendiente

El próximo sorteo de ambas versiones de la Lotería Chontico se jugará el día martes 20 de enero de 2026, en los horarios habituales.

Resultados de los últimos tres sorteos de la Lotería Chontico Día y Tarde

Chontico Día

18 de enero de 2026: 5336 - 0

17 de enero de 2026: 1848 - 7

16 de enero de 2026: 6426 - 4

Chontico Noche