Resultados lotería Chontico Día y Noche de este martes 27 de enero de 2026

Consulte los números afortunados a través de canales oficiales.

Redacción Loterías
27 de enero de 2026, 7:34 p. m.
Resultado lotería Chontico día y noche del martes 27 de enero de 2026
Resultado lotería Chontico día y noche del martes 27 de enero de 2026 Foto: Montaje SEMANA | Getty Images - YouTube: Resultados de Loterías y Chances en Colombia.

El martes 27 de enero de 2026 se llevó a cabo el sorteo número 8323 de la Lotería Chontico, un evento que volvió a concentrar la mirada de miles de apostadores en todo el país.

Estos son los números premiados de este 27 de enero en El Dorado, El Paisita y La Caribeña

La jornada mantuvo el interés habitual gracias a su esquema de dos sorteos diarios (Chontico Día y Chontico Noche), un formato que refuerza la expectativa entre los jugadores.

En esta edición, el número que marcó el destino de los participantes fue el 8016, anunciado como la combinación ganadora y rápidamente convertido en el dato más comentado del sorteo.

A los resultados se sumó también la información de ‘La Quinta’, otro de los componentes más seguidos por el público, cuya balota correspondió al número 0, cerrando así el cuadro oficial de la jornada.

Resultados de la Lotería Chontico Día hoy, 27 de enero de 2026

Premio mayor: 8016 - 0

  • Tres últimas cifras: 016
  • Dos últimas cifras: 16
  • Número completo: 8016
  • Última cifra:  0
Resultados de la Lotería Chontico Noche hoy, 27 de enero de 2026

Premio mayor: pendiente

  • Tres últimas cifras: pendiente
  • Dos últimas cifras: pendiente
  • Número completo: pendiente
  • Última cifra: pendiente
El próximo sorteo de ambas versiones de la Lotería Chontico se jugará el día miércoles 28 de enero de 2026, en los horarios habituales.

Resultados de los últimos tres sorteos de la Lotería Chontico Día y Tarde

Chontico Día

  • 26 de enero de 2026: 2549 - 8
  • 25 de enero de 2026: 7739 - 7
  • 24 de enero de 2026: 8916 - 0

Chontico Noche

  • 26 de enero de 2026: 9285 - 8
  • 25 de enero de 2026: 2610 - 0
  • 24 de enero de 2026: 3852 - 8

