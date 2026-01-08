Resultados lotería Chontico Día y Noche del jueves 8 de enero de 2026: estos son los números afortunados

La expectativa que rodea a la Lotería Chontico volvió a sentirse entre los jugadores colombianos tras conocerse los resultados del sorteo 8304, jugado este jueves 8 de enero de 2026.

El juego, que mantiene su vigencia por la facilidad con la que permite escoger números y valores de apuesta, así como por la realización de sus dos tradicionales jornadas (Chontico Día y Chontico Noche), continúa convocando a un público amplio y heterogéneo.

En esta ocasión, la cifra que acaparó la atención fue el 6851, número ganador que rápidamente se viralizó en redes y foros dedicados a los juegos de azar.

Resultados de los más recientes sorteos de la lotería Chontico Día y Noche Foto: Montaje Semana con foto de Getty Images

A este resultado se sumó la balota de “La Quinta”, identificada con el número 3, un dato que muchos jugadores revisan con especial detenimiento para validar sus combinaciones.

Como es habitual, miles de apostadores siguieron el anuncio oficial con la esperanza de convertirse en los próximos ganadores del premio mayor, alimentando una ilusión que se renueva con cada sorteo.

Resultados de la Lotería Chontico Día hoy, 8 de enero de 2026

Premio mayor: 6851 - 3

Tres últimas cifras: 851

Dos últimas cifras: 51

Número completo: 6851

Última cifra: 3

Resultados de la Lotería Chontico Noche hoy, 8 de enero de 2026

Premio mayor: pendiente

Tres últimas cifras: pendiente

Dos últimas cifras: pendiente

Número completo: pendiente

Última cifra: pendiente

El próximo sorteo de ambas versiones de la Lotería Chontico se jugará el día viernes 9 de enero de 2026, en los horarios habituales.

Resultados de los últimos tres sorteos de la Lotería Chontico Día y Tarde

Chontico Día

7 de enero de 2026: 8377 - 3

6 de enero de 2026: 6966 - 5

5 de enero de 2026: 1969 - 0

Chontico Noche