Resultados lotería Chontico Día y Noche del jueves 8 de enero de 2026: estos son los números afortunados

Los resultados se deben consultar únicamente a través de canales oficiales.

Redacción Loterías
8 de enero de 2026, 6:04 p. m.
Resultados Lotería Chontico en el sorteo de hoy
La expectativa que rodea a la Lotería Chontico volvió a sentirse entre los jugadores colombianos tras conocerse los resultados del sorteo 8304, jugado este jueves 8 de enero de 2026.

El juego, que mantiene su vigencia por la facilidad con la que permite escoger números y valores de apuesta, así como por la realización de sus dos tradicionales jornadas (Chontico Día y Chontico Noche), continúa convocando a un público amplio y heterogéneo.

En esta ocasión, la cifra que acaparó la atención fue el 6851, número ganador que rápidamente se viralizó en redes y foros dedicados a los juegos de azar.

Chontico Día y Noche
A este resultado se sumó la balota de “La Quinta”, identificada con el número 3, un dato que muchos jugadores revisan con especial detenimiento para validar sus combinaciones.

Resultados de La Tinka del 7 de enero: estos son los números ganadores

¿Fue uno de los ganadores? Revise los números de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 8 de enero

¿Será usted el nuevo millonario? Resultado del sorteo de La Antioqueñita Día y Tarde de este jueves, 8 de enero

Lotería de Manizales: resultados del primer sorteo del 2026

Entérese si fue el afortunado ganador del sorteo 3280 en la Lotería del Meta: 7 de enero de 2026

Super Astro Luna hoy | Vea el resultado del último sorteo para este miércoles, 7 de enero de 2026

¿Jugó la lotería?: Ya están los resultados de Super Astro Sol este miércoles 7 de enero

¿Resultó ganador? Estos son los números afortunados de la Lotería Chontico del miércoles, 7 de enero de 2026

Lotería del Huila: vea los resultados de este martes, 6 de enero de 2026, sorteo 4737

Números afortunados y resultados de la Lotería Chontico Día y Noche de este domingo, 4 de enero

Como es habitual, miles de apostadores siguieron el anuncio oficial con la esperanza de convertirse en los próximos ganadores del premio mayor, alimentando una ilusión que se renueva con cada sorteo.

Resultados de la Lotería Chontico Día hoy, 8 de enero de 2026

Premio mayor: 6851 - 3

  • Tres últimas cifras: 851
  • Dos últimas cifras: 51
  • Número completo: 6851
  • Última cifra:  3
YouTube video 9vUkCC2YgAg thumbnail

Resultados de la Lotería Chontico Noche hoy, 8 de enero de 2026

Premio mayor: pendiente

  • Tres últimas cifras: pendiente
  • Dos últimas cifras: pendiente
  • Número completo: pendiente
  • Última cifra:  pendiente
YouTube video -XBOSUaMaD8 thumbnail

El próximo sorteo de ambas versiones de la Lotería Chontico se jugará el día viernes 9 de enero de 2026, en los horarios habituales.

Resultados de los últimos tres sorteos de la Lotería Chontico Día y Tarde

Chontico Día

  • 7 de enero de 2026: 8377 - 3
  • 6 de enero de 2026: 6966 - 5
  • 5 de enero de 2026: 1969 - 0

Chontico Noche

  • 7 de enero de 2026: 8918 - 6
  • 6 de enero de 2026: 0541 - 2
  • 5 de enero de 2026: 9618 - 0

