Este viernes, 23 de enero de 2026, la Lotería de Santander tuvo desarrollo con su sorteo número 5054. Las balotas dejaron como número ganador el 3772 con la serie 155. También hubo beneficios con los premios secos.

El próximo sorteo de la Lotería de Santander, una de las más reconocidas en Colombia, se llevará a cabo el viernes 30 de enero. Tendrá desarrollo, como es habitual, a partir de las 11:00 p.m.

Repase, a continuación, la transmisión del sorteo 5054 de la Lotería de Santander. Entérese si su número fue el ganador o si le acertó a alguno de los secos que ofrece el juego.

Transmisión del sorteo 5054 en la Lotería de Santander

Número ganador : 3772.

: 3772. Serie: 155.

¿Qué hacer si ganó la Lotería de Santander?

“Si tu billete es ganador, debes presentar el billete físico en un punto de venta autorizado o en la oficina de la lotería para reclamar el premio. Asegúrate de tener contigo un documento de identificación válido”, explica la Lotería de Santander en su web oficial.

Y aclaran: “Después del sorteo, verifica los números ganadores en los canales oficiales de la lotería o en puntos de venta autorizados”.

Últimos tres ganadores de la Lotería de Santander

Así se ha comportado la Lotería de Santander en sus últimos tres sorteos, correspondientes al 2, 9 y 16 de enero de este 2026:

0493 - serie 218 : viernes, 16 de enero de 2026

- : viernes, 16 de enero de 2026 5358 - serie 128 : viernes, 9 de enero de 2026

- : viernes, 9 de enero de 2026 8733 - serie 235: viernes, 2 de enero de 2026

Plan de premios de la Lotería de Santander para el arranque de 2026

