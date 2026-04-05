Resultados Lotería del Cauca, sábado 4 de abril de 2026: conozca el número ganador

En la noche del sábado, 4 de abril de 2026, se llevó a cabo el sorteo 2605 de la Lotería del Cauca. El número ganador para el premio mayor fue el 6281 con la serie 108. Las balotas son constatables con la transmisión oficial del evento.

Este reconocido juego de azar tiene lugar cada sábado a las 11:00 de la noche y se ha consolidado como una de las citas semanales más esperadas por quienes prueban su suerte con la ilusión de alcanzar un premio importante.

Con un premio que puede rozar los 8.000 millones de pesos, el premio principal se convierte en una posibilidad única de dar un giro total a la vida del afortunado, abriendo la puerta a nuevos planes, inversiones y oportunidades.

Lotería del Cauca - Sorteo 2605 de 2026

Número ganador: 6281

Serie: 108

Quienes quieran probar suerte en la Lotería del Cauca tienen la opción de comprar el billete completo o una fracción en puntos autorizados, así como en plataformas digitales habilitadas para este fin.

Para cobrar cualquier premio, ya sea el mayor o uno secundario, es clave que el número y la serie coincidan plenamente con los resultados oficiales del sorteo.

Este juego hace parte de la oferta de apuestas legales en Colombia, bajo la supervisión de Coljuegos, entidad encargada de regular y vigilar el sector. Por ello, se recomienda adquirir los billetes únicamente a través de canales oficiales, garantizando así su validez y la transparencia en todo el proceso.

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Plan de premios

Repase, a continuación, cuál es el plan de premios de la Lotería del Cauca:

Premio mayor: 8.000 millones de pesos.

Un seco de 300 millones de pesos.

Un seco de 200 millones de pesos.

Dos secos de 100 millones de pesos.

Tres secos de 50 millones de pesos.

27 secos de 10 millones de pesos.

El próximo sorteo de la Lotería del Cauca se llevará a cabo el sábado, 11 de abril, a partir de las 11:00 p.m.