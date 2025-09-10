Suscribirse

Loterías

Resultados Lotería del Huila martes 9 de septiembre, estos son los números ganadores del sorteo

Un nuevo capítulo de suerte se escribió con el sorteo que la Lotería del Huila llevó a cabo en la jornada del martes.

Redacción Loterías
10 de septiembre de 2025, 11:19 a. m.
La tradición de los martes se cumplió con la realización de un nuevo sorteo de la Lotería del Huila en medio de gran expectativa.
La noche del martes estuvo marcada por un nuevo sorteo de la Lotería del Huila, que volvió a captar la atención de apostadores. | Foto: Composición de SEMANA: con imágenes del portal Getty y Lotería de Huila

La Lotería del Huila celebró este martes 9 de septiembre de 2025 su sorteo número 4720, correspondiente a su tradicional juego que se realiza todos los martes a las 10:25 p.m. Miles de colombianos esperaron con expectativa conocer los resultados de este sorteo que ofrece un premio mayor de 2.000 millones de pesos.

Premio mayor de 2.000 millones en juego

El sorteo 4720 de la Lotería del Huila puso en circulación un premio mayor valorado en 2.000 millones de pesos, una suma que ha mantenido la atención de los jugadores en todo el territorio nacional. La lotería del departamento sureño continúa siendo una de las más populares del país por sus significativos premios.

Número ganador del último sorteo de la lotería del Huila

  • Número: 6416
  • Serie: 190

Los resultados oficiales del sorteo 4720 del 9 de septiembre de 2025 deben consultarse en los canales oficiales para obtener la información precisa del número ganador y su serie correspondiente.

Resultado LOTERIA DEL HUILA Martes 9 de Septiembre de 2025

Historial de números ganadores recientes

Los sorteos anteriores de la Lotería del Huila han registrado los siguientes números ganadores:

  • Sorteo del 2 de septiembre de 2025: 7151 de la serie 033
  • Sorteo del 26 de agosto: 2472 de la serie 131
  • Sorteo 19 de agosto: 8686 de la serie 106
Contexto: Números ganadores del Dorado Tarde hoy, martes 9 de septiembre de 2025: estos son los resultados

Estructura de premios de la Lotería del Huila

La Lotería del Huila mantiene un atractivo plan de premios que distribuye más de 9.600 millones de pesos en cada sorteo, con la siguiente estructura:

La Lotería del Huila realizó el sorteo 4719 el 2 de septiembre, dejando nuevos ganadores.
El habitual sorteo de la Lotería del Huila reunió nuevamente a jugadores en todo el país que siguieron atentos los resultados. | Foto: Getty Images - Lotería del Huila

Premios principales

  • Premio mayor: 2.000 millones de pesos (se entrega uno)
  • Primer seco: 150 millones de pesos (se entrega uno)
  • Segundo seco: 100 millones de pesos (se entregan cinco)
  • Tercer seco: 30 millones de pesos (se entregan diez)
  • Cuarto seco: 15 millones de pesos (se entregan diez)

La Lotería del Huila se ha consolidado como una tradición de los martes en Colombia. Su próximo sorteo realizará el próximo martes 16 de septiembre a las 10:25 p.m., generando expectativa en miles de familias colombianas que confían en que la suerte los acompañe.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. FOTOS | En Nepal la tiranía comunista pretendió cerrar las redes sociales y así terminó

2. Arremetida terrorista del ELN deja tres militares asesinados en Bolívar y Norte de Santander

3. Jornada de protestas en Francia ya deja más de 200 detenidos y centenares de bloqueos

4. Jugadita de Néiser Villarreal a Millonarios se haría oficial con traspaso al extranjero: esto pasó

5. Alarma en transporte escolar: detienen a niño de 9 años que llevaba arma de fuego cargada en autobús

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Loteria del HuilaLoterías Colombia hoyGanadorsorteoNúmerosColjuegos

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.