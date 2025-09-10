Loterías
Resultados Lotería del Huila martes 9 de septiembre, estos son los números ganadores del sorteo
Un nuevo capítulo de suerte se escribió con el sorteo que la Lotería del Huila llevó a cabo en la jornada del martes.
La Lotería del Huila celebró este martes 9 de septiembre de 2025 su sorteo número 4720, correspondiente a su tradicional juego que se realiza todos los martes a las 10:25 p.m. Miles de colombianos esperaron con expectativa conocer los resultados de este sorteo que ofrece un premio mayor de 2.000 millones de pesos.
Premio mayor de 2.000 millones en juego
El sorteo 4720 de la Lotería del Huila puso en circulación un premio mayor valorado en 2.000 millones de pesos, una suma que ha mantenido la atención de los jugadores en todo el territorio nacional. La lotería del departamento sureño continúa siendo una de las más populares del país por sus significativos premios.
Número ganador del último sorteo de la lotería del Huila
- Número: 6416
- Serie: 190
Los resultados oficiales del sorteo 4720 del 9 de septiembre de 2025 deben consultarse en los canales oficiales para obtener la información precisa del número ganador y su serie correspondiente.
Historial de números ganadores recientes
Los sorteos anteriores de la Lotería del Huila han registrado los siguientes números ganadores:
- Sorteo del 2 de septiembre de 2025: 7151 de la serie 033
- Sorteo del 26 de agosto: 2472 de la serie 131
- Sorteo 19 de agosto: 8686 de la serie 106
Estructura de premios de la Lotería del Huila
La Lotería del Huila mantiene un atractivo plan de premios que distribuye más de 9.600 millones de pesos en cada sorteo, con la siguiente estructura:
Premios principales
- Premio mayor: 2.000 millones de pesos (se entrega uno)
- Primer seco: 150 millones de pesos (se entrega uno)
- Segundo seco: 100 millones de pesos (se entregan cinco)
- Tercer seco: 30 millones de pesos (se entregan diez)
- Cuarto seco: 15 millones de pesos (se entregan diez)
La Lotería del Huila se ha consolidado como una tradición de los martes en Colombia. Su próximo sorteo realizará el próximo martes 16 de septiembre a las 10:25 p.m., generando expectativa en miles de familias colombianas que confían en que la suerte los acompañe.