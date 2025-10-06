Suscribirse

Resultados Miloto: sorteo del lunes 6 de octubre de 2025

Por medio del Canal Uno y las redes sociales se puede seguir el sorteo.

Redacción Loterías Revista Semana

7 de octubre de 2025, 3:14 a. m.
Miloto, sorteo 15 de septiembre de 2025.
Miloto, sorteo 6 de octubre de 2025 | Foto: Montaje Semana

Este lunes, 6 de octubre, se llevó a cabo una nueva edición de la Lotería Miloto, por medio del sorteo 411. Este sorteo es una modalidad del Baloto, que premia a quienes logren acertar los números de 5 balotas.

Miloto se sortea por medio del Canal Uno y las redes sociales oficiales. Cuentan con un acumulado de 200 millones de pesos.

Resultados de Miloto el 6 de octubre de 2025

Los números ganadores del sorteo 411 fueron:

  • 05- 30- 26- 16- 06
Sorteo 386 de Miloto
Sorteo 411 de Miloto. | Foto: Tomado del portal web de Miloto

El próximo sorteo de Miloto se jugará el martes 7 de octubre a las 10:00 de la noche. Este sorteo se transmite en vivo y los resultados se pueden consultar en la página web del sorteo.

El billete de Miloto cuesta $ 4.000 en todo el país, a excepción de San Andrés, donde está exento de IVA y su precio es de $ 3.362.

El plan de premios es el siguiente

  • Premio mayor: 5 aciertos en cualquier orden.
  • Segundo premio: 4 aciertos en cualquier orden.
  • Tercer premio: 3 aciertos en cualquier orden.
  • Cuarto premio: 2 aciertos en cualquier orden, gana recambio.

Las loterías de hoy en Colombia ofrecen la posibilidad de ganar premios millonarios en diferentes modalidades. Estos juegos de azar son regulados en Colombia por Coljuegos. Si quiere probar suerte, juéguela comprando en puntos oficiales.

