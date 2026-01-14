Loterías

Resultados oficiales de El Dorado, El Paisita y La Caribeña de este miércoles 14 de enero

Los sorteos se realizan en horarios establecidos y los resultados se publican a través de canales oficiales.

Redacción Loterías
14 de enero de 2026, 4:13 p. m.
Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña.
Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña. Foto: Montaje de SEMANA: Getty Images - loteriasdehoy.co

Para muchos colombianos, jugar a El Dorado, El Paisita y La Caribeña se ha convertido en un ritual cotidiano marcado por la ilusión de cambiar la suerte. Estas loterías, que se sortean de manera regular, mantienen el interés de miles de apostadores gracias a sus reglas sencillas y a premios que pueden representar un alivio importante para el bolsillo.

La principal recomendación para los jugadores es siempre la misma: verificar los números ganadores en fuentes oficiales y conservar el comprobante de juego, con el fin de evitar inconvenientes al momento de reclamar un premio.

Las tres loterías operan bajo una mecánica simple: el jugador elige una combinación de números y espera el resultado del sorteo oficial. El Dorado se juega seleccionando cuatro cifras, desde el 0000 hasta el 9999, y gana quien acierte el número exacto en el orden correcto.

El Paisita utiliza el mismo sistema de cuatro cifras, lo que facilita la participación con combinaciones fáciles de escoger, además de contar con la modalidad conocida como ‘La Quinta’.

Dorado Mañana

  • Premio mayor: 0145.
  • La Quinta: 0.
YouTube video g7jmcU9Sujg thumbnail

Dorado Tarde

  • Premio mayor: pendiente.
  • La Quinta: pendiente.

El Paisita Día

  • Premio mayor: pendiente.
  • La Quinta: pendiente.

El Paisita Tarde

  • Premio mayor: pendiente.
  • La Quinta: pendiente.

La Caribeña Día

  • Premio mayor: pendiente.
  • La Quinta: pendiente.

La Caribeña Noche

  • Premio mayor: pendiente.
  • La Quinta: pendiente.

