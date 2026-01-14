Resultados oficiales de El Dorado, El Paisita y La Caribeña de este miércoles 14 de enero

Para muchos colombianos, jugar a El Dorado, El Paisita y La Caribeña se ha convertido en un ritual cotidiano marcado por la ilusión de cambiar la suerte. Estas loterías, que se sortean de manera regular, mantienen el interés de miles de apostadores gracias a sus reglas sencillas y a premios que pueden representar un alivio importante para el bolsillo.

La principal recomendación para los jugadores es siempre la misma: verificar los números ganadores en fuentes oficiales y conservar el comprobante de juego, con el fin de evitar inconvenientes al momento de reclamar un premio.

Las tres loterías operan bajo una mecánica simple: el jugador elige una combinación de números y espera el resultado del sorteo oficial. El Dorado se juega seleccionando cuatro cifras, desde el 0000 hasta el 9999, y gana quien acierte el número exacto en el orden correcto.

El Paisita utiliza el mismo sistema de cuatro cifras, lo que facilita la participación con combinaciones fáciles de escoger, además de contar con la modalidad conocida como ‘La Quinta’.

Dorado Mañana

Premio mayor: 0145.

La Quinta: 0.

Dorado Tarde

Premio mayor: pendiente.

La Quinta: pendiente.

El Paisita Día

Premio mayor: pendiente.

La Quinta: pendiente.

El Paisita Tarde

Premio mayor: pendiente.

La Quinta: pendiente.

La Caribeña Día

Premio mayor: pendiente.

La Quinta: pendiente.

La Caribeña Noche