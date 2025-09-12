Suscribirse

Resultados oficiales de la lotería La Caribeña Día y Noche 12 de septiembre de 2025: revise si es el ganador

Revise cuál fue la combinación ganadora del más reciente sorteo de una de los juegos de chance más reconocidos en el país.

Redacción Loterías
12 de septiembre de 2025, 8:12 p. m.
Estos son los resultados oficiales de la Lotería La Caribeña Día y Noche del 4/09/2025.
Estos son los resultados oficiales de la Lotería La Caribeña Día y Noche. | Foto: Montaje: Semana, con fotos de Getty Images y La Caribeña

En el mundo de las apuestas en Colombia, no solo las loterías tradicionales como Bogotá, Boyacá o el Baloto se han consolidado como referentes entre los jugadores. También han surgido otras alternativas que amplían la oferta y despiertan gran interés, gracias a los premios atractivos que ponen en juego y que generan expectativa en cada sorteo.

Dentro de esas opciones se encuentra el chance La Caribeña, una modalidad que ha ganado popularidad entre quienes buscan variar su experiencia de juego. El viernes 12 de septiembre de 2025, esta apuesta fue protagonista al entregar un premio mayor que alcanzó los 1.500 millones de pesos, cifra que confirma su relevancia dentro del panorama nacional de los juegos de azar.

Una de las características que más atrae a sus participantes es la frecuencia de sus sorteos. Se realizan de lunes a sábado en dos horarios fijos: a las 2:30 de la tarde y a las 10:30 de la noche. Los domingos, en cambio, el sorteo se efectúa a las 8:30 p.m., manteniendo la regularidad que tanto valoran sus seguidores.

Además, la posibilidad de ver en directo los resultados a través del canal Telecaribe, o consultarlos en el portal Loterías de Hoy, mantiene conectados a los jugadores. Si la suerte no acompaña en un sorteo, siempre existe la oportunidad de probar nuevamente al día siguiente, manteniendo viva la ilusión y la emoción en cada jugada.

Resultados sorteo 7181 de La Caribeña Día

  • Número ganador: 0984.
  • Quinta balota: 8.
Resultado LA CARIBEÑA DIA Viernes 12 de Septiembre de 2025

Resultados sorteo 7182 de La Caribeña Día

  • Número ganador: pendiente.
  • Quinta balota: pendiente.
Resultado LA CARIBEÑA NOCHE Viernes 12 de Septiembre de 2025

Números ganadores de los tres últimos sorteos

La Caribeña Día

  • Sorteo del 11 de septiembre de 2025: 6536
  • Sorteo del 10 de septiembre de 2025: 0083
  • Sorteo del 9 de septiembre de 2025: 7537

La Caribeña Noche

  • Sorteo del 11 de septiembre de 2025: 9610
  • Sorteo del 10 de septiembre de 2025: 4099
  • Sorteo del 9 de septiembre de 2025: 4277

