Resultados oficiales de los sorteos del 16 de enero: El Dorado, El Paisita y La Caribeña ya tienen ganadores

El Dorado se distingue por realizar sorteos frecuentes a lo largo del día, lo que brinda a los participantes varias oportunidades en una misma jornada. Sus resultados suelen publicarse pocos minutos después de cada sorteo, lo que facilita un seguimiento ágil y oportuno.
Por su parte, El Paisita es un sorteo de alcance regional que conserva una mecánica sencilla: el jugador elige una combinación numérica y espera el resultado en el horario previamente establecido.
En cuanto a La Caribeña, el sorteo está dirigido principalmente al público de la región Caribe, con horarios definidos y un sistema de premios basado en combinaciones de cifras. Al igual que los demás, sus resultados se difunden a través de plataformas oficiales y puntos autorizados.
Dorado Mañana
- Premio mayor: 6133.
- La Quinta: 2.
Dorado Tarde
- Premio mayor: pendiente.
- La Quinta: pendiente.
El Paisita Día
- Premio mayor: pendiente. .
- La Quinta: pendiente.
El Paisita Tarde
- Premio mayor: pendiente.
- La Quinta: pendiente.
La Caribeña Día
- Premio mayor: pendiente.
- La Quinta: pendiente.
La Caribeña Noche
- Premio mayor: pendiente.
- La Quinta: pendiente.
Estas tres loterías operan bajo la normativa vigente en Colombia para los juegos de azar, lo que implica la aplicación de controles y auditorías, así como la obligación de destinar parte de sus ingresos a fines sociales.