Resultados oficiales de los sorteos del 16 de enero: El Dorado, El Paisita y La Caribeña ya tienen ganadores

El Dorado se distingue por realizar sorteos frecuentes a lo largo del día, lo que brinda a los participantes varias oportunidades en una misma jornada. Sus resultados suelen publicarse pocos minutos después de cada sorteo, lo que facilita un seguimiento ágil y oportuno.

Por su parte, El Paisita es un sorteo de alcance regional que conserva una mecánica sencilla: el jugador elige una combinación numérica y espera el resultado en el horario previamente establecido.

En cuanto a La Caribeña, el sorteo está dirigido principalmente al público de la región Caribe, con horarios definidos y un sistema de premios basado en combinaciones de cifras. Al igual que los demás, sus resultados se difunden a través de plataformas oficiales y puntos autorizados.

Dorado Mañana

Premio mayor: 6133.

La Quinta: 2.

Dorado Tarde

Premio mayor: pendiente .

. La Quinta: pendiente.

El Paisita Día

Premio mayor: pendiente . .

. La Quinta: pendiente.

El Paisita Tarde

Premio mayor: pendiente .

. La Quinta: pendiente.

La Caribeña Día

Premio mayor: pendiente .

. La Quinta: pendiente.

La Caribeña Noche

Premio mayor: pendiente .

. La Quinta: pendiente.

Estas tres loterías operan bajo la normativa vigente en Colombia para los juegos de azar, lo que implica la aplicación de controles y auditorías, así como la obligación de destinar parte de sus ingresos a fines sociales.