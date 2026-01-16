Loterías

Resultados oficiales de los sorteos del 16 de enero: El Dorado, El Paisita y La Caribeña ya tienen ganadores

Estas tres loterías operan bajo la normativa vigente en Colombia para los juegos de azar.

GoogleSiga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

Redacción Loterías
16 de enero de 2026, 4:34 p. m.
Resultados de loterías El Dorado, El Paisita y La Caribeña de este 16 de enero.
Resultados de loterías El Dorado, El Paisita y La Caribeña de este 16 de enero. Foto: Montaje SEMANA

El Dorado se distingue por realizar sorteos frecuentes a lo largo del día, lo que brinda a los participantes varias oportunidades en una misma jornada. Sus resultados suelen publicarse pocos minutos después de cada sorteo, lo que facilita un seguimiento ágil y oportuno.

Por su parte, El Paisita es un sorteo de alcance regional que conserva una mecánica sencilla: el jugador elige una combinación numérica y espera el resultado en el horario previamente establecido.

En cuanto a La Caribeña, el sorteo está dirigido principalmente al público de la región Caribe, con horarios definidos y un sistema de premios basado en combinaciones de cifras. Al igual que los demás, sus resultados se difunden a través de plataformas oficiales y puntos autorizados.

Dorado Mañana

  • Premio mayor: 6133.
  • La Quinta: 2.
YouTube video tYiNXy3sZRE thumbnail

Dorado Tarde

  • Premio mayor: pendiente.
  • La Quinta: pendiente.

El Paisita Día

  • Premio mayor: pendiente. .
  • La Quinta: pendiente.

El Paisita Tarde

  • Premio mayor: pendiente.
  • La Quinta: pendiente.

La Caribeña Día

  • Premio mayor: pendiente.
  • La Quinta: pendiente.

La Caribeña Noche

  • Premio mayor: pendiente.
  • La Quinta: pendiente.

Estas tres loterías operan bajo la normativa vigente en Colombia para los juegos de azar, lo que implica la aplicación de controles y auditorías, así como la obligación de destinar parte de sus ingresos a fines sociales.

Loterías

¿Tocó la buena racha? Consulte aquí los sorteos de La Antioqueñita Día y Tarde: resultados de este viernes 16 de enero

Loterías

Super Astro Luna: números ganadores del jueves 15 de enero de 2026

Loterías

Lotería del Quindío hoy lunes: resultados del último sorteo del 15 de enero

Loterías

Resultado de la lotería de Bogotá: sorteo del 15 de enero de 2026

Loterías

Miloto: resultados del sorteo del jueves 15 de enero de 2026

Loterías

Lotería Super Astro Sol: Ya se reveló el número ganador de este jueves 15 de enero

Loterías

Resultados de La Tinka del 14 de enero: estos son los números ganadores

Loterías

Sorteos del 15 de enero: resultados oficiales de El Dorado, El Paisita y La Caribeña

Loterías

Resultados oficiales de El Dorado, El Paisita y La Caribeña de este miércoles 14 de enero

Loterías

¿Jugó hoy? Estos fueron los números ganadores de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 13 de enero

Más de Loterías

Resultados de loterías El Dorado, El Paisita y La Caribeña de este 16 de enero.

Resultados oficiales de los sorteos del 16 de enero: El Dorado, El Paisita y La Caribeña ya tienen ganadores

La Antioqueñita Día y Tarde

¿Tocó la buena racha? Consulte aquí los sorteos de La Antioqueñita Día y Tarde: resultados de este viernes 16 de enero

Una nueva secuencia numérica junto a un signo zodiacal fue seleccionada en el Super Astro Luna del sábado, correspondiente al premio más alto de la jornada.

Super Astro Luna: números ganadores del jueves 15 de enero de 2026

Este es el resultado del más reciente sorteo de la Lotería del Quindío.

Lotería del Quindío hoy lunes: resultados del último sorteo del 15 de enero

La capital vivió una nueva jornada de emoción con el más reciente sorteo de su lotería tradicional.

Resultado de la lotería de Bogotá: sorteo del 15 de enero de 2026

Miloto 23 de septiembre

Miloto: resultados del sorteo del jueves 15 de enero de 2026

Lotería Astro Sol.

Lotería Super Astro Sol: Ya se reveló el número ganador de este jueves 15 de enero

Resultados de Lotería La Tinka

Resultados de La Tinka del 14 de enero: estos son los números ganadores

Sinuano Día y Noche se juega todos los días.

¿Ganó? Lotería El Sinuano Día y Noche: números ganadores del sorteo de hoy jueves, 15 de enero

Los resultados de Chontico Día y Noche

¿Es uno de los afortunados? Resultados de la lotería Chontico Día y Noche de este jueves 15 de enero de 2026

Noticias Destacadas