Resultados Super Astro Luna de hoy: estos son los resultados del viernes, 5 de septiembre

Estos son los números y el signo que resultaron ganadores en el más reciente sorteo.

Redacción Loterías
6 de septiembre de 2025, 3:58 a. m.
Conozca el resultado del más reciente sorteo de Super Astro Luna.
Conozca el resultado del más reciente sorteo de Super Astro Luna. | Foto: Super Astro Luna . Getty Images / Montaje: Semana

Los juegos de azar son muy populares en Colombia desde hace varios años, pues estos le han permitido a miles de personas recibir millonarias sumas de dinero para cumplir con sus metas y propósitos.

Aunque las probabilidades de ganar no son muy altas, muchos apuestan día a día su dinero con la esperanza de resultar ganadores de los premios.

En la noche del viernes, 5 de septiembre se llevó a cabo el sorteo 7869 por un nuevo premio de la lotería Super Astro Luna, el cual es 42.000 veces lo apostado.

En la transmisión oficial que se presenta a través de la señal del Canal 1 se dio a conocer que el premio mayor lo recibirá el número 8301, con el signo Piscis.

Resultado SUPER ASTRO LUNA Viernes 5 de Septiembre de 2025

Estas son las cifras y signos ganadores de los tres sorteos más recientes de la lotería Super Astro Luna:

  • Sorteo del 4 de septiembre de 2025: número 9029, con el signo Aries.
  • Sorteo del 3 de septiembre de 2025: número 9348, con el signo Leo.
  • Sorteo del 2 de septiembre de 2025: número 2238, con el signo Aries.

El próximo sorteo del Super Astro Luna se jugará este sábado, 6 de septiembre de 2025, a las 10:50 p. m. Este sorteo se transmite en vivo por televisión a través del Canal 1 y los resultados se pueden consultar en la página oficial del Super Astro.

Contexto: Ganadores de La Caribeña Día y Noche del 5 de septiembre 2025: consulte los resultados de hoy

Esta lotería cuenta con un plan especial de juego, el cual divide los premios y las cantidades de dinero, teniendo en cuenta los distintos aciertos que logren obtener dentro del luego.

4 cifras + signo: Paga 42.000 veces lo apostado.

3 cifras + signo: Paga 1.000 veces lo apostado.

2 cifras + signo: Paga 100 veces lo apostado.

Las loterías de hoy en Colombia ofrecen la posibilidad de ganar premios millonarios en diferentes modalidades. Estos juegos de azar son regulados por Coljuegos. Si quiere probar suerte, juéguela comprando en puntos oficiales autorizados.

