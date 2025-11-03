Resultados y ganadores de las loterías El Dorado, El Paisita y La Caribeña de este lunes, 3 de noviembre

Hoy, lunes festivo, las loterías continúan realizando sus sorteos con normalidad, aunque algunos modifican ligeramente sus horarios habituales. Tal es el caso de El Dorado, que este día festivo solo tiene sorteo en la noche, mientras que entre semana se juega en la mañana y en la tarde.

En Colombia, cada lotería ofrece a las personas la ilusión de obtener un premio millonario que podría cambiarles la vida. Con una amplia variedad de opciones, los jugadores pueden elegir la que más les atraiga; además, muchas de ellas cuentan con sorteos dobles, lo que incrementa las posibilidades de ganar.

Entre las preferidas del público se destaca El Paisita, un popular chance autorizado en el departamento de Antioquia. En este juego se elige un número de cuatro cifras (entre 0000 y 9999), y existen modalidades que permiten apostar a las tres primeras cifras, las tres últimas o al número completo, junto con la modalidad conocida como La Quinta.

Por su parte, La Caribeña es otro chance muy popular, especialmente en la región Caribe del país, concretamente en el departamento del Atlántico. Sus sorteos, tanto de Día como de Noche, son transmitidos en vivo por el canal regional Telecaribe.

A continuación, los resultados más recientes de las loterías:

El Paisita Día

Premio mayor: 2436.

La Quinta: 9.

El Paisita Noche

Premio mayor: pendiente .

. Animal: pendiente.

La Caribeña Día

Premio mayor: 4205 .

. La Quinta: 0.

La Caribeña Noche

Premio mayor: pendiente .

. La Quinta: pendiente.

Dorado Noche