Suscribirse

Loterías

Resultados y ganadores de las loterías El Dorado, El Paisita y La Caribeña de este lunes, 3 de noviembre

Al igual que con cualquier juego de azar, se debe participar con moderación.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Loterías
3 de noviembre de 2025, 7:07 p. m.
Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 3 de octubre.
Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 3 de noviembre. | Foto: Montaje de SEMANA: Getty Images - loteriasdehoy.co

Hoy, lunes festivo, las loterías continúan realizando sus sorteos con normalidad, aunque algunos modifican ligeramente sus horarios habituales. Tal es el caso de El Dorado, que este día festivo solo tiene sorteo en la noche, mientras que entre semana se juega en la mañana y en la tarde.

En Colombia, cada lotería ofrece a las personas la ilusión de obtener un premio millonario que podría cambiarles la vida. Con una amplia variedad de opciones, los jugadores pueden elegir la que más les atraiga; además, muchas de ellas cuentan con sorteos dobles, lo que incrementa las posibilidades de ganar.

Entre las preferidas del público se destaca El Paisita, un popular chance autorizado en el departamento de Antioquia. En este juego se elige un número de cuatro cifras (entre 0000 y 9999), y existen modalidades que permiten apostar a las tres primeras cifras, las tres últimas o al número completo, junto con la modalidad conocida como La Quinta.

Por su parte, La Caribeña es otro chance muy popular, especialmente en la región Caribe del país, concretamente en el departamento del Atlántico. Sus sorteos, tanto de Día como de Noche, son transmitidos en vivo por el canal regional Telecaribe.

A continuación, los resultados más recientes de las loterías:

El Paisita Día

  • Premio mayor: 2436.
  • La Quinta: 9.
Paisita 1 - 3 de noviembre de 2025 - 2:00 PM [La Red Gana]

El Paisita Noche

  • Premio mayor: pendiente.
  • Animal: pendiente.

La Caribeña Día

  • Premio mayor: 4205.
  • La Quinta: 0.

La Caribeña Noche

  • Premio mayor: pendiente.
  • La Quinta: pendiente.

Dorado Noche

  • Premio mayor: pendiente.
  • La Quinta: pendiente.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Michel Brown habló en SEMANA sobre su personaje en ‘Simplemente Alicia’ y reveló curiosos detalles

2. Liverpool vs. Real Madrid: hora y canal para ver el juego estelar de este martes 4 de noviembre en Champions League

3. Alexa Torrex, segunda confirmada en ‘La casa de los famosos’, habló de su ingreso y dio adelanto: “Agárrate que voy con toda”

4. Así fue la despedida de Jaime Esteban Moreno, el estudiante de Los Andes asesinado en Halloween en Bogotá

5. Las fotos del horror en Suárez, Cauca, tras el atentado de las disidencias de Iván Mordisco

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Loterías de hoyLoterías Colombia hoyColjuegosLotería Paisita

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.