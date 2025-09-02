Resultados y números ganadores de la lotería El Paisita del 2 de septiembre de 2025, ¿fue su día de suerte?

La suerte volvió a sonreírle a varios jugadores este 2 de septiembre de 2025 con el sorteo de la lotería El Paisita, uno de los juegos de azar más populares de Colombia.

Los resultados ya fueron publicados oficialmente y aquí le contamos cuáles fueron los números ganadores, los premios que se jugaron y cómo puede verificar si su billete es uno de los afortunados.

En el sorteo 14.431 de El Paisita Día, el número ganador del premio mayor fue el 1566, con la quinta balota 9

Resultados del sorteo 14.431 de la lotería El Paisita Día

Tres primeras: 156

Tres últimas: 566

Cifra ganadora: 1566

La quinta balota le puede cambiar su vida y es una oportunidad más para ganar.

Quinta balota: 9

Resultados del sorteo 14.432 de la lotería El Paisita Noche

La emoción no se detiene. El Paisita Noche le da más oportunidades de jugar y ganar, por lo que no puede perderse la transmisión en vivo a las 6:00 p.m., cuando se revelarán los números ganadores.

Tres primeras: pendiente

Tres últimas: pendiente

Cifra ganadora:pendiente

Planes ganadores de la Lotería El Paisita

Si hoy no se llevó el número ganador, no se preocupe, porque el plan de premios tiene chance para todos.

Un acierto (última cifra): le dan 5 pesos por cada peso apostado.

le dan 5 pesos por cada peso apostado. Dos aciertos (últimas dos cifras): le dan 50 pesos por cada peso apostado.

le dan 50 pesos por cada peso apostado. Tres aciertos (últimas tres cifras): le otorgan 400 pesos por cada peso apostado y con combinado, 83 pesos por cada peso apostado.

le otorgan 400 pesos por cada peso apostado y con combinado, 83 pesos por cada peso apostado. Cuatro aciertos (todas las cifras): con este acierto le dan 4.500 pesos por cada peso apostado y con supercombinado 308 pesos por cada peso apostado.

Consulte los resultados completos en la página oficial de la lotería El Paisita o acérquese a un punto de venta automatizado, para confirmar su número y reclamar su premio de forma segura.