Loterías
Resultados y números ganadores de las loterías El Dorado, El Paisita y La Caribeña para este domingo, 2 de noviembre
Nuevos sorteos se jugaron y los resultados le dieron, posiblemente, la victoria a algún afortunado.
Redacción Loterías Revista Semana
Los juegos de azar, loterías y chances son muy tradicionales en Colombia, ya que las personas buscan aumentar sus patrimonios y tener un millonario ingreso de dinero de manera instantánea.
Aunque las probabilidades de ganar no son altas, muchos apuestan día a día su dinero con la esperanza de resultar ganadores de los premios.
Lotería el Paisita Día - 2 de noviembre (sorteo 14562)
- Premio mayor: 1797
- La Quinta: 9
Lotería el Paisita Noche - 2 de noviembre
- Premio mayor: xxxx
- Animal: x
Lotería la Caribeña Día - 2 de noviembre
- Premio mayor: 0483
- La Quinta: 4
La Caribeña Noche - 2 de noviembre
- Premio mayor: xxxx
- La Quinta: x
Lotería el Dorado Tarde - 2 de noviembre
- Premio mayor: xxxx
- La Quinta: x