Resultados y números ganadores de las loterías El Dorado, El Paisita y La Caribeña para este domingo, 2 de noviembre

Los juegos de azar, loterías y chances son muy tradicionales en Colombia, ya que las personas buscan aumentar sus patrimonios y tener un millonario ingreso de dinero de manera instantánea.

Aunque las probabilidades de ganar no son altas, muchos apuestan día a día su dinero con la esperanza de resultar ganadores de los premios.

La Caribeña, El Paisita y Chance El Dorado de este 02 de noviembre. | Foto: Montaje de SEMANA: Getty Images - loteriasdehoy.co

Lotería el Paisita Día - 2 de noviembre (sorteo 14562)

Premio mayor: 1797

La Quinta: 9

Lotería el Paisita Noche - 2 de noviembre

Premio mayor: xxxx

Animal: x

Lotería la Caribeña Día - 2 de noviembre

Premio mayor: 0483

La Quinta: 4

La Caribeña Noche - 2 de noviembre

Premio mayor: xxxx

La Quinta: x

Lotería el Dorado Tarde - 2 de noviembre