Resultados y números ganadores de las loterías El Dorado, El Paisita y La Caribeña para este domingo, 2 de noviembre

Nuevos sorteos se jugaron y los resultados le dieron, posiblemente, la victoria a algún afortunado.

Redacción Loterías Revista Semana

Semana entrega el mejor análisis y opinión de los hechos y noticias más importantes de Colombia y el mundo.

2 de noviembre de 2025, 8:02 p. m.
La Caribeña, El Paisita y Chance El Dorado de este 2 de noviembre. | Foto: Montaje de SEMANA: Getty Images - loteriasdehoy.co

Los juegos de azar, loterías y chances son muy tradicionales en Colombia, ya que las personas buscan aumentar sus patrimonios y tener un millonario ingreso de dinero de manera instantánea.

Aunque las probabilidades de ganar no son altas, muchos apuestan día a día su dinero con la esperanza de resultar ganadores de los premios.

La Caribeña, El Paisita y Chance El Dorado de este 02 de noviembre. | Foto: Montaje de SEMANA: Getty Images - loteriasdehoy.co

Lotería el Paisita Día - 2 de noviembre (sorteo 14562)

  • Premio mayor: 1797
  • La Quinta: 9
PAISITA DIA: Resultado PAISITA 1 DOMINGO 02 de Noviembre 2025

Lotería el Paisita Noche - 2 de noviembre

  • Premio mayor: xxxx
  • Animal: x
PAISITA 2: Resultado PAISITA 2 del DOMINGO 02 de Noviembre de 2025.

Lotería la Caribeña Día - 2 de noviembre

  • Premio mayor: 0483
  • La Quinta: 4
Caribeña día: Resultado CARIBEÑA DIA del DOMINGO 02 de Noviembre de 2025.

La Caribeña Noche - 2 de noviembre

  • Premio mayor: xxxx
  • La Quinta: x
CARIBEÑA NOCHE: Resultado CARIBEÑA NOCHE del DOMINGO 02 de Noviembre de 2025.

Lotería el Dorado Tarde - 2 de noviembre

  • Premio mayor: xxxx 
  • La Quinta: x

Noticias Destacadas

