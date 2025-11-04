Suscribirse

Resultados y números ganadores de las loterías El Dorado, El Paisita y La Caribeña para este martes, 4 de noviembre

Nuevos sorteos se jugaron y los resultados le dieron, posiblemente, la victoria a algún afortunado.

Redacción Semana
4 de noviembre de 2025, 8:16 p. m.
La Caribeña, El Paisita y Chance El Dorado de este 04 de noviembre. | Foto: Montaje de SEMANA: Getty Images - loteriasdehoy.co

Los juegos de azar, loterías y chances son muy tradicionales en Colombia, ya que las personas buscan aumentar sus patrimonios y tener un millonario ingreso de dinero de manera instantánea.

Aunque las probabilidades de ganar no son altas, muchos apuestan día a día su dinero con la esperanza de resultar ganadores de los premios.

Lotería el Paisita Día - 4 de noviembre (sorteo 14562)

  • Premio mayor: 4884.
  • La Quinta: 4.
Lotería el Paisita Noche - 4 de noviembre (Sorteo 14563)

  • Premio mayor: pendiente.
  • Animal: pendiente.

Lotería la Caribeña Día - 4 de noviembre

  • Premio mayor: 6896.
  • La Quinta: 9.
La Caribeña Noche - 4 de noviembre

  • Premio mayor: pendiente.
  • La Quinta: pendiente.

Lotería el Dorado Noche - 4 de noviembre

  • Premio mayor: pendiente.
  • La Quinta: pendiente.

