Resultados y números ganadores de las loterías El Dorado, El Paisita y La Caribeña para este martes, 4 de noviembre

Los juegos de azar, loterías y chances son muy tradicionales en Colombia, ya que las personas buscan aumentar sus patrimonios y tener un millonario ingreso de dinero de manera instantánea.

Aunque las probabilidades de ganar no son altas, muchos apuestan día a día su dinero con la esperanza de resultar ganadores de los premios.

La Caribeña, El Paisita y Chance El Dorado de este 23 de octubre. | Foto: Montaje de SEMANA: Getty Images - loteriasdehoy.co

Lotería el Paisita Día - 4 de noviembre (sorteo 14562)

Premio mayor: 4884.

La Quinta: 4.

Lotería el Paisita Noche - 4 de noviembre (Sorteo 14563)

Premio mayor: pendiente.

Animal: pendiente.

Lotería la Caribeña Día - 4 de noviembre

Premio mayor: 6896.

La Quinta: 9.

La Caribeña Noche - 4 de noviembre

Premio mayor: pendiente.

La Quinta: pendiente.

Lotería el Dorado Noche - 4 de noviembre