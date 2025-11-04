Loterías
Resultados y números ganadores de las loterías El Dorado, El Paisita y La Caribeña para este martes, 4 de noviembre
Nuevos sorteos se jugaron y los resultados le dieron, posiblemente, la victoria a algún afortunado.
Los juegos de azar, loterías y chances son muy tradicionales en Colombia, ya que las personas buscan aumentar sus patrimonios y tener un millonario ingreso de dinero de manera instantánea.
Aunque las probabilidades de ganar no son altas, muchos apuestan día a día su dinero con la esperanza de resultar ganadores de los premios.
Lotería el Paisita Día - 4 de noviembre (sorteo 14562)
- Premio mayor: 4884.
- La Quinta: 4.
Lotería el Paisita Noche - 4 de noviembre (Sorteo 14563)
- Premio mayor: pendiente.
- Animal: pendiente.
Lotería la Caribeña Día - 4 de noviembre
- Premio mayor: 6896.
- La Quinta: 9.
La Caribeña Noche - 4 de noviembre
- Premio mayor: pendiente.
- La Quinta: pendiente.
Lotería el Dorado Noche - 4 de noviembre
- Premio mayor: pendiente.
- La Quinta: pendiente.