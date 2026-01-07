¿Resultó ganador? estos son los números afortunados de la Lotería Chontico del miércoles, 07 de enero de 2026

Tras el sorteo número 8303 de la Lotería Chontico, efectuado el miércoles 7 de enero de 2026, el interés volvió a crecer entre los apostadores del país.

Como ocurre en cada jornada, miles de colombianos siguieron con atención el anuncio oficial, aferrados a la posibilidad de quedarse con el premio mayor.

El número ganador en esta ocasión fue el 8377, una cifra que rápidamente empezó a circular en redes sociales y comunidades digitales dedicadas a los juegos de azar.

A ese resultado se sumó la balota de “La Quinta”, que correspondió al número 3, dato clave para quienes revisan con lupa cada uno de los componentes de su apuesta.

Resultados hoy de Chontico Día y Noche Foto: Montaje Semana con foto de Getty Images

La popularidad del Chontico se mantiene gracias a un formato sencillo que permite elegir libremente números y montos, además de ofrecer dos sorteos diarios (Chontico Día y Chontico Noche).

Estas características siguen atrayendo a un público diverso que, sorteo tras sorteo, conserva intacta la ilusión de darle un giro a su suerte.

Resultados de la Lotería Chontico Día hoy, 7 de enero de 2026

Premio mayor: 8377 - 3

Tres últimas cifras: 377

Dos últimas cifras: 77

Número completo: 8377

Última cifra: 3

Resultados de la Lotería Chontico Noche hoy, 7 de enero de 2026

Premio mayor: pendiente

Tres últimas cifras: pendiente

Dos últimas cifras: pendiente

Número completo: pendiente

Última cifra: pendiente

- PONER VIDEO -

El próximo sorteo de ambas versiones de la Lotería Chontico se jugará el día jueves 8 de enero de 2026, en los horarios habituales.

Resultados de los últimos tres sorteos de la Lotería Chontico Día y Tarde

Chontico Día

6 de enero de 2026: 6966 - 5

5 de enero de 2026: 1969 - 0

4 de enero de 2026: 2109 - 0

Chontico Noche