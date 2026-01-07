Loterías

¿Resultó ganador? estos son los números afortunados de la Lotería Chontico del miércoles, 07 de enero de 2026

Acá puede ver si en el inicio de año se convirtió en uno de los felices ganadores.

GoogleSiga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

Redacción Loterías
7 de enero de 2026, 6:15 p. m.
Sorteo del Chontico del 7 de enero.
Sorteo del Chontico del 7 de enero. Foto: Montaje de SEMANA con Getty Images y Loterías de hoy

Tras el sorteo número 8303 de la Lotería Chontico, efectuado el miércoles 7 de enero de 2026, el interés volvió a crecer entre los apostadores del país.

Como ocurre en cada jornada, miles de colombianos siguieron con atención el anuncio oficial, aferrados a la posibilidad de quedarse con el premio mayor.

El número ganador en esta ocasión fue el 8377, una cifra que rápidamente empezó a circular en redes sociales y comunidades digitales dedicadas a los juegos de azar.

A ese resultado se sumó la balota de “La Quinta”, que correspondió al número 3, dato clave para quienes revisan con lupa cada uno de los componentes de su apuesta.

Loterías

¿Jugó este miércoles? Estos son los números ganadores de El Dorado, El Paisita y La Caribeña de este 7 de enero

Loterías

¿La suerte estuvo con usted? Descubra los resultados del sorteo de La Antioqueñita Día y Tarde de este miércoles, 7 de enero

Loterías

¿Ganó la lotería Cruz Roja este martes 6 de enero?: conozca los resultados del último sorteo

Loterías

Lotería del Huila: vea los resultados de este martes, 6 de enero de 2026, sorteo 4737

Loterías

Super Astro Luna: conozca los números ganadores del sorteo del martes 6 de enero

Loterías

Miloto: resultados del martes 6 de enero de 2026

Loterías

Consulte si tuvo suerte hoy en la lotería Super Astro Sol: los números ganadores del martes 6 de enero

Loterías

Números afortunados y resultados de la Lotería Chontico Día y Noche de este domingo, 4 de enero

Loterías

Super Astro Luna: estos son los números ganadores del sorteo del sábado 3 de enero 2026

Loterías

Resultados del Baloto del 3 de enero de 2026: estos fueron los números ganadores

Chontico Día y Noche
Resultados hoy de Chontico Día y Noche Foto: Montaje Semana con foto de Getty Images

La popularidad del Chontico se mantiene gracias a un formato sencillo que permite elegir libremente números y montos, además de ofrecer dos sorteos diarios (Chontico Día y Chontico Noche).

Estas características siguen atrayendo a un público diverso que, sorteo tras sorteo, conserva intacta la ilusión de darle un giro a su suerte.

Resultados de la Lotería Chontico Día hoy, 7 de enero de 2026

Premio mayor: 8377 - 3

  • Tres últimas cifras: 377
  • Dos últimas cifras: 77
  • Número completo: 8377
  • Última cifra:  3
YouTube video aKkyzYPo8co thumbnail

Resultados de la Lotería Chontico Noche hoy, 7 de enero de 2026

Premio mayor: pendiente

  • Tres últimas cifras: pendiente
  • Dos últimas cifras: pendiente
  • Número completo: pendiente
  • Última cifra:  pendiente

- PONER VIDEO -

El próximo sorteo de ambas versiones de la Lotería Chontico se jugará el día jueves 8 de enero de 2026, en los horarios habituales.

Resultados de los últimos tres sorteos de la Lotería Chontico Día y Tarde

Chontico Día

  • 6 de enero de 2026: 6966 - 5
  • 5 de enero de 2026: 1969 - 0
  • 4 de enero de 2026: 2109 - 0

Chontico Noche

  • 6 de enero de 2026: 0541 - 2
  • 5 de enero de 2026: 9618 - 0
  • 4 de enero de 2026: 0948 - 6

Más de Loterías

Sorteo del Chontico del 2 de noviembre.

¿Resultó ganador? estos son los números afortunados de la Lotería Chontico del miércoles, 07 de enero de 2026

La Caribeña, El Paisita y Chance El Dorado de este 7 de enero.

¿Jugó este miércoles? Estos son los números ganadores de El Dorado, El Paisita y La Caribeña de este 7 de enero

Este es el sorteo más reciente de esta importante lotería que se juega en Antioquia.

¿La suerte estuvo con usted? Descubra los resultados del sorteo de La Antioqueñita Día y Tarde de este miércoles, 7 de enero

Resultado Lotería Cruz Roja.

¿Ganó la lotería Cruz Roja este martes 6 de enero?: conozca los resultados del último sorteo

El sorteo 4677 de la Lotería del Huila, llevado a cabo el 12 de noviembre de 2024, reveló el número ganador para el premio mayor. Consulte los detalles y demás premios obtenidos.

Lotería del Huila: vea los resultados de este martes, 6 de enero de 2026, sorteo 4737

Montaje / Persona celebra por ganar la lotería / Logo Super Astro Luna

Super Astro Luna: conozca los números ganadores del sorteo del martes 6 de enero

Sorteo 30 de septiembre.

Miloto: resultados del martes 6 de enero de 2026

Lotería Astro Sol

Consulte si tuvo suerte hoy en la lotería Super Astro Sol: los números ganadores del martes 6 de enero

Resultados Sinuano Día y Noche

Lotería El Sinuano Día y Noche: consulte los números ganadores del sorteo de hoy martes, 6 de enero

Resultados de la lotería Chontico

¿La suerte lo acompañó? Conozca los resultados del Chontico Día y Noche de este martes, 6 de enero de 2026

Noticias Destacadas