¿Resultó ganador? Números afortunados de la Lotería Chontico Día y Noche de este jueves, 5 de marzo de 2026

Desde las primeras horas del día, miles de jugadores siguieron con atención cada anuncio y cada balota del sorteo. La expectativa estuvo puesta en una nueva edición de la Lotería Chontico, que este jueves 5 de marzo realizó su sorteo número 8360.

El Dorado, El Paisita y La Caribeña: resultados del sorteo de este jueves, 5 de marzo

La emoción se mantuvo durante toda la jornada gracias a sus dos emisiones tradicionales: Chontico Día y Chontico Noche, que acompañan a los apostadores desde la mañana hasta la noche.

Con el avance del sorteo, finalmente se conoció el número ganador: 7872, cifra que rápidamente empezó a circular entre quienes seguían la transmisión minuto a minuto.

El cierre llegó con La Quinta, cuando la balota se detuvo en el número 5 y puso el punto final a una nueva jornada de apuestas.

El número completo y la quita marcaron la suerte del Chontico Día y Noche. Foto: Getty Images / Chontico

Resultados de la lotería Chontico del día de hoy, 5 de marzo de 2026

Premio mayor: 7872 - 5

Tres últimas cifras: 872

Dos últimas cifras: 72

Número completo: 7872

Quinta: 5

Resultados de la Lotería Chontico Noche de hoy, 5 de marzo de 2026

Premio mayor: pendiente

Tres últimas cifras: pendiente

Dos últimas cifras: pendiente

Número completo: pendiente

Quinta: pendiente

El próximo sorteo de ambas versiones de la Lotería Chontico se jugará el día viernes 6 de febrero de 2026, en los horarios habituales.

Resultados de los últimos tres sorteos de la Lotería Chontico Día y Tarde

Chontico Día

4 de marzo de 2026: 8760 - 9

3 de marzo de 2026: 7293 - 8

2 de marzo de 2026: 2514 - 7

Chontico Noche