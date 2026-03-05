Loterías

¿Resultó ganador? Números afortunados de la Lotería Chontico Día y Noche de este jueves, 5 de marzo de 2026

Los resultados deben consultarse a través de los canales oficiales.

Redacción Loterías
5 de marzo de 2026, 1:29 p. m.
Resultado lotería Chontico del jueves 5 de marzo de 2026
Resultado lotería Chontico del jueves 5 de marzo de 2026 Foto: Montaje: Semana, con fotos de Getty Images y Chontico

Desde las primeras horas del día, miles de jugadores siguieron con atención cada anuncio y cada balota del sorteo. La expectativa estuvo puesta en una nueva edición de la Lotería Chontico, que este jueves 5 de marzo realizó su sorteo número 8360.

El Dorado, El Paisita y La Caribeña: resultados del sorteo de este jueves, 5 de marzo

La emoción se mantuvo durante toda la jornada gracias a sus dos emisiones tradicionales: Chontico Día y Chontico Noche, que acompañan a los apostadores desde la mañana hasta la noche.

Con el avance del sorteo, finalmente se conoció el número ganador: 7872, cifra que rápidamente empezó a circular entre quienes seguían la transmisión minuto a minuto.

El cierre llegó con La Quinta, cuando la balota se detuvo en el número 5 y puso el punto final a una nueva jornada de apuestas.

Resultados de La Tinka del 4 de marzo: estos son los números ganadores

El Dorado, El Paisita y La Caribeña: resultados del sorteo de este jueves, 5 de marzo

Resultados de La Antioqueñita Día y Tarde: conozca los número ganadores de este jueves, 5 de marzo de 2026

Puede ser el nuevo millonario de Colombia: lotería Baloto el miércoles 4 de marzo

¿Es usted? Se busca al nuevo millonario de Colombia: estos son los resultados de la Lotería del Meta

Super Astro Luna: números ganadores del sorteo del miércoles 4 de marzo de 2026

Lotería de Manizales, sorteo 4945 del miércoles 4 de marzo de 2026

Se busca al nuevo millonario de Colombia: resultado de la Lotería del Valle

Resultados de la lotería: aquí están los números millonarios de Super Astro Sol este miércoles, 4 de marzo

La edición nocturna cerró la jornada con gran expectativa.
El número completo y la quita marcaron la suerte del Chontico Día y Noche. Foto: Getty Images / Chontico

Resultados de la lotería Chontico del día de hoy, 5 de marzo de 2026

Premio mayor: 7872 - 5

  • Tres últimas cifras: 872
  • Dos últimas cifras: 72
  • Número completo: 7872
  • Quinta: 5
Resultados de la Lotería Chontico Noche de hoy, 5 de marzo de 2026

Premio mayor: pendiente

  • Tres últimas cifras: pendiente
  • Dos últimas cifras: pendiente
  • Número completo: pendiente
  • Quinta: pendiente
El próximo sorteo de ambas versiones de la Lotería Chontico se jugará el día viernes 6 de febrero de 2026, en los horarios habituales.

Resultados de los últimos tres sorteos de la Lotería Chontico Día y Tarde

Chontico Día

  • 4 de marzo de 2026: 8760 - 9
  • 3 de marzo de 2026: 7293 - 8
  • 2 de marzo de 2026: 2514 - 7

Chontico Noche

  • 4 de marzo de 2026: 8097 - 0
  • 3 de marzo de 2026: 5933 - 3
  • 2 de marzo de 2026: 4635 - 7

