¿Resultó ganador? Números de la Lotería del Cauca para el último sorteo del 27 de diciembre

Estos fueron los afortunados ganadores.

Redacción Semana
28 de diciembre de 2025, 3:04 p. m.
Resultados lotería del Cauca del 27 de diciembre.
Resultados lotería del Cauca del 27 de diciembre.

La lotería es uno de los juegos de azar más populares en todo el mundo. Con el paso del tiempo este tipo de sorteos se han actualizado para acoger a más jugadores y entregar mejores premios con distintas modalidades de juego. Este juego permite a muchos soñar con una vida de millonarios y en algunos casos lograr alcanzarla.

En Colombia, durante los últimos años se han creado nuevos juegos y sorteos, por lo que existe una amplia lista de sorteos. Entre estos se encuentra la Lotería del Cauca, que es una de las más importantes.

Este sábado 27 de diciembre de 2025, el juego volvió a despertar la ilusión de miles de jugadores al brindar la posibilidad de que surgiera un nuevo multimillonario en Colombia. Este tradicional sorteo se juega todos los sábados en horas de la noche, exactamente a las 11:00 p. m.

Lotería del Cauca Foto: Lotería del Cauca

Es importante que tenga en cuenta que el premio mayor puede llegar hasta los 8.000 millones de pesos, que es una cifra que muchos desean tener en sus cuentas. Tenga en cuenta que para este juego debe comprar un billete completo o una fracción, a través de puntos de venta autorizados además de medios virtuales.

Estos son los resultados para el 27 de diciembre

Ganador del premio mayor – Lotería del Cauca

Sorteo: 2591

Número: 4029

Serie: 117

Plan de premios – Lotería del Cauca

  • Premio mayor: 8.000 millones de pesos.
  • Un seco de 300 millones de pesos.
  • Un seco de 200 millones de pesos.
  • Dos secos de 100 millones de pesos.
  • Tres secos de 50 millones de pesos.
  • 27 secos de 10 millones de pesos.

Los premios de la Lotería del Cauca se destacan entre los más atractivos del país, ofreciendo la posibilidad de transformar la vida con un solo billete.

El próximo sorteo se llevará a cabo el sábado 3 de enero del 2026 a las 11:00 p. m. y podrá seguirse en transmisión en vivo. Además, los interesados en consultar los resultados de los premios menores pueden hacerlo de manera rápida y sencilla a través de la página web oficial, para no perder detalle de los números ganadores.

¿Resultó ganador? Números de la Lotería del Cauca para el último sorteo del 27 de diciembre

