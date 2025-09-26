Suscribirse

Loterías

Revise los números ganadores del Dorado, Paisita y Caribeña: sorteos día y noche de este 26 de septiembre

Los sorteos oficiales de cada lotería se transmiten a través de canales de televisión y plataformas digitales.

Redacción Loterías
26 de septiembre de 2025, 4:52 p. m.
Resultados del Dorado, Paisita y Caribeña del 26 de septiembre.
Las loterías en Colombia se juegan todos los días, incluidos los fines de semana y días festivos. Sin embargo, los horarios de los sorteos pueden variar dependiendo de la jornada. Pese a ello, son miles los apostadores que aprovechan esta tradicional modalidad de azar para intentar quedarse con los millonarios premios en juego.

Uno de los sorteos más conocidos es el Dorado, que realiza dos jornadas diarias: la primera a las 11:00 a.m. y la segunda a las 3:30 p.m. Su dinámica es sencilla: los jugadores deben adquirir un billete en los puntos autorizados y seleccionar números del 0 al 9. De allí se genera una combinación de cuatro cifras, a la que se suma la modalidad conocida como ‘La Quinta’.

Resultados del viernes 26 de septiembre:

Dorado Mañana

  • Premio mayor: 9369.
  • La Quinta: 2.
DORADO MAÑANA: Resultado DORADO MAÑANA VIERNES 26 de Septiembre de 2025.

Dorado Tarde

  • Premio mayor: pendiente.
  • La Quinta: pendiente.

Por su parte, Medellín cuenta con una de las loterías más populares: Paisita Día y Noche, una de las favoritas de los antioqueños para probar suerte. Sus sorteos se realizan diariamente a la 1:00 p.m. y a las 6:00 p.m.

Paisita Día

  • Premio mayor: 4233.
  • La Quinta: 8.
PAISITA DIA: Resultado PAISITA 1 VIERNES 26 de Septiembre 2025

Paisita Noche

  • Premio mayor: pendiente.
  • La Quinta: pendiente.

Quienes no alcanzan a participar en estas dos, tienen otra alternativa con la reconocida Caribeña, muy popular en el Atlántico. Sus sorteos se transmiten oficialmente por Telecaribe y también a través de plataformas digitales como YouTube, todos los días, incluidos los festivos.

Caribeña Día

  • Premio mayor: pendiente.
  • La Quinta: pendiente.

Caribeña Noche

  • Premio mayor: pendiente.
  • La Quinta: pendiente.

¿Qué es ‘La Quinta’?

A diferencia del sorteo tradicional de cuatro cifras, La Quinta añade un quinto número a la combinación. Para obtener el premio mayor, el jugador debe acertar los cinco dígitos en el orden exacto. Aunque esta modalidad incrementa la dificultad, también eleva de manera considerable la recompensa.

Noticias relacionadas

