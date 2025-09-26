Suscribirse

Revise si acertó: resultados de La Antioqueñita Día y Tarde de este viernes 26 de septiembre

Descubra cuáles fueron los resultados más recientes de los últimos sorteos de esta lotería tan popular.

Redacción Loterías
26 de septiembre de 2025, 3:23 p. m.
La lotería La Antioqueñita volvió a jugarse este viernes 26 de septiembre, entregando un nuevo resultado que mantuvo la emoción entre los apostadores que decidieron confiar en su intuición.

Este tradicional chance, que ofrece dos sorteos diarios —uno en horas de la mañana y otro en la tarde—, se ha posicionado como uno de los juegos más populares en el departamento de Antioquia.

La mecánica consiste en escoger cuatro dígitos que van del 0 al 9. No obstante, en fechas recientes se incorporó la opción de una quinta balota, lo que amplía las posibilidades de combinación y eleva las probabilidades de ganar.

En el sorteo número 6037, realizado en la mañana de este viernes, la cifra favorecida fue 6735, mientras que el número correspondiente a la quinta balota fue el 3.

Resultados del sorteo 6037 – La Antioqueñita Día

  • Número ganador: 6735
  • Quinta balota: 3
La Antioqueñita 1 - 26 de septiembre de 2025 - 10:00 AM [La Red Gana]

Más tarde, a las 4:00 p. m., se llevará a cabo la edición vespertina, la cual los interesados pudieron seguir en vivo a través del canal oficial de YouTube La Red Gana.

Resultados del sorteo 6038 – La Antioqueñita Tarde

  • Número ganador: pendiente
  • Quinta balota: pendiente
Antioqueñita 2 - 26 de septiembre de 2025 - 4:00 PM [La Red Gana]
Para quienes quieran estar al tanto de los juegos más recientes, estas fueron las últimas combinaciones premiadas en las dos versiones:

La Antioqueñita Día

  • Sorteo del 25 de septiembre de 2025: 2462 – Quinta balota: 8
  • Sorteo del 24 de septiembre de 2025: 6408 – Quinta balota: 9
  • Sorteo del 23 de septiembre de 2025: 6659 – Quinta balota: 1

La Antioqueñita Tarde

  • Sorteo del 25 de septiembre de 2025: 2462 – Quinta balota: 8
  • Sorteo del 24 de septiembre de 2025: 1769 – Quinta balota: 1
  • Sorteo del 23 de septiembre de 2025: 6730 – Quinta balota: 7

El próximo sorteo de La Antioqueñita está programado para este sábado 27 de septiembre a las 10:00 de la mañana en su edición del Día, y como de costumbre podrá seguirse en directo.

Es importante recordar que en Colombia las loterías representan una alternativa de entretenimiento que ofrece premios económicos atractivos bajo diferentes modalidades, siempre bajo la regulación y supervisión de Coljuegos, la entidad encargada de vigilar este tipo de actividades en el país.

