Revise si acertó: resultados de La Antioqueñita Día y Tarde de este viernes 26 de septiembre

La lotería La Antioqueñita volvió a jugarse este viernes 26 de septiembre, entregando un nuevo resultado que mantuvo la emoción entre los apostadores que decidieron confiar en su intuición.

Este tradicional chance, que ofrece dos sorteos diarios —uno en horas de la mañana y otro en la tarde—, se ha posicionado como uno de los juegos más populares en el departamento de Antioquia.

La mecánica consiste en escoger cuatro dígitos que van del 0 al 9. No obstante, en fechas recientes se incorporó la opción de una quinta balota, lo que amplía las posibilidades de combinación y eleva las probabilidades de ganar.

En el sorteo número 6037, realizado en la mañana de este viernes, la cifra favorecida fue 6735, mientras que el número correspondiente a la quinta balota fue el 3.

Resultados del sorteo 6037 – La Antioqueñita Día

Número ganador: 6735

Quinta balota: 3

Más tarde, a las 4:00 p. m., se llevará a cabo la edición vespertina, la cual los interesados pudieron seguir en vivo a través del canal oficial de YouTube La Red Gana.

Resultados del sorteo 6038 – La Antioqueñita Tarde

Número ganador: pendiente

Quinta balota: pendiente

Para quienes quieran estar al tanto de los juegos más recientes, estas fueron las últimas combinaciones premiadas en las dos versiones:

La Antioqueñita Día

Sorteo del 25 de septiembre de 2025: 2462 – Quinta balota: 8

Quinta balota: Sorteo del 24 de septiembre de 2025: 6408 – Quinta balota: 9

Quinta balota: Sorteo del 23 de septiembre de 2025: 6659 – Quinta balota: 1

La Antioqueñita Tarde

Sorteo del 25 de septiembre de 2025: 2462 – Quinta balota: 8

Quinta balota: Sorteo del 24 de septiembre de 2025: 1769 – Quinta balota: 1

Quinta balota: Sorteo del 23 de septiembre de 2025: 6730 – Quinta balota: 7

El próximo sorteo de La Antioqueñita está programado para este sábado 27 de septiembre a las 10:00 de la mañana en su edición del Día, y como de costumbre podrá seguirse en directo.