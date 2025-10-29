Suscribirse

Revise si El Dorado, El Paisita o La Caribeña lo convirtieron en ganador este miércoles, 29 de octubre

Cada semana, miles de colombianos ponen a prueba su suerte con los sorteos de las populares loterías El Dorado, El Paisita y La Caribeña.

Redacción Loterías
29 de octubre de 2025, 4:18 p. m.
Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 29 de octubre.
Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 29 de octubre | Foto: Montaje de SEMANA: Getty Images - loteriasdehoy.co

Este miércoles, 29 de octubre, se llevaron a cabo nuevos sorteos en varias de las principales loterías del país, entre ellas El Dorado, una de las más reconocidas. Esta ofrece dos juegos diarios, uno en la mañana y otro en la tarde, además de la modalidad ‘La Quinta’, que brinda a los apostadores más oportunidades de ganar atractivos premios.

Resultados del 29 de octubre:

El Dorado Mañana – 11:00 a.m.

  • Premio mayor: 0109
  • La Quinta: 2
DORADO MAÑANA: Resultado DORADO MAÑANA MIÉRCOLES 29 de Octubre de 2025.

El Dorado Tarde – 3:30 p.m.

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

Por su parte, los resultados de El Paisita también se publican todos los días, ofreciendo en cada sorteo una nueva oportunidad para cambiar la suerte de sus jugadores. Esta lotería se ha ganado la confianza del público por su transparencia y por ser una alternativa legal y regulada dentro del mercado nacional.

El Paisita Día - 1:00 p.m

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

El Paisita Noche - 6:30 p.m

  • Premio mayor: pendiente.

Finalmente, La Caribeña, con sede en la región norte del país, se distingue por su carácter alegre y cercano a la gente. Sus sorteos diarios ofrecen múltiples posibilidades de ganar premios en efectivo.

La Caribeña Día - 2:30 p.m

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

La Caribeña Noche - 10:30 p.m

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

