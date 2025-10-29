Revise si El Dorado, El Paisita o La Caribeña lo convirtieron en ganador este miércoles, 29 de octubre

Este miércoles, 29 de octubre, se llevaron a cabo nuevos sorteos en varias de las principales loterías del país, entre ellas El Dorado, una de las más reconocidas. Esta ofrece dos juegos diarios, uno en la mañana y otro en la tarde, además de la modalidad ‘La Quinta’, que brinda a los apostadores más oportunidades de ganar atractivos premios.

Resultados del 29 de octubre:

El Dorado Mañana – 11:00 a.m.

Premio mayor: 0109

La Quinta: 2

El Dorado Tarde – 3:30 p.m.

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

Por su parte, los resultados de El Paisita también se publican todos los días, ofreciendo en cada sorteo una nueva oportunidad para cambiar la suerte de sus jugadores. Esta lotería se ha ganado la confianza del público por su transparencia y por ser una alternativa legal y regulada dentro del mercado nacional.

El Paisita Día - 1:00 p.m

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

El Paisita Noche - 6:30 p.m

Premio mayor: pendiente.

Finalmente, La Caribeña, con sede en la región norte del país, se distingue por su carácter alegre y cercano a la gente. Sus sorteos diarios ofrecen múltiples posibilidades de ganar premios en efectivo.

La Caribeña Día - 2:30 p.m

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

La Caribeña Noche - 10:30 p.m